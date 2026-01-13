تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
ألقى ابنته على التلفاز… محكمة بريطانية تحكم عليه بالسجن 35 عاما
Lebanon 24
13-01-2026
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة بريطانية بسجن ريدان
جاميسون
(28 عاماً) لمدة 35 عاماً بعد إدانته بمحاولة قتل طفلته الرضيعة في قضية عنف أسري وُصفت بأنها من أخطر
القضايا
التي نظرتها المحكمة.
وأفادت المحكمة بأن المتهم اعتدى على طفلته خلال نوبة غضب ثم غادر المكان من دون التأكد من سلامتها. وقد نُقلت الرضيعة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتبيّن لاحقاً أنها تعاني من إصابات خطيرة خلّفت إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
القاضي وصف سلوك المتهم بأنه قاسٍ وخطير، مشيراً إلى غياب أي شعور حقيقي بالندم لديه، وأصدر الحكم بعد تخفيض طفيف نتيجة اعترافه بالجريمة.
وخلال التحقيقات، حاول جاميسون
التراجع عن
اعترافه وإلقاء اللوم على أحد أفراد عائلته، كما رفض التعاون مع التقارير القضائية، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.
وأكدت عائلة الطفلة أن الأذى الذي لحق بها سيؤثر على حياتها بشكل دائم، من حيث النمو والقدرة الجسدية والعقلية.
Advertisement
