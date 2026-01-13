تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ألقى ابنته على التلفاز… محكمة بريطانية تحكم عليه بالسجن 35 عاما

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1467755-639038938048399627.jpg
Doc-P-1467755-639038938048399627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قضت محكمة بريطانية بسجن ريدان جاميسون (28 عاماً) لمدة 35 عاماً بعد إدانته بمحاولة قتل طفلته الرضيعة في قضية عنف أسري وُصفت بأنها من أخطر القضايا التي نظرتها المحكمة.

وأفادت المحكمة بأن المتهم اعتدى على طفلته خلال نوبة غضب ثم غادر المكان من دون التأكد من سلامتها. وقد نُقلت الرضيعة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتبيّن لاحقاً أنها تعاني من إصابات خطيرة خلّفت إعاقات جسدية وعقلية دائمة.

القاضي وصف سلوك المتهم بأنه قاسٍ وخطير، مشيراً إلى غياب أي شعور حقيقي بالندم لديه، وأصدر الحكم بعد تخفيض طفيف نتيجة اعترافه بالجريمة.

وخلال التحقيقات، حاول جاميسون التراجع عن اعترافه وإلقاء اللوم على أحد أفراد عائلته، كما رفض التعاون مع التقارير القضائية، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.

وأكدت عائلة الطفلة أن الأذى الذي لحق بها سيؤثر على حياتها بشكل دائم، من حيث النمو والقدرة الجسدية والعقلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محكمة تونسية تقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: أحكام بالسجن 20 و23 عامًا بحق ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل بتهمة تنفيذ عملية طعن بالقدس في تموز 2023
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

التراجع عن

جاميسون

القضايا

الترا

طاني

الطف

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-01-13
Lebanon24
04:46 | 2026-01-13
Lebanon24
04:44 | 2026-01-13
Lebanon24
01:27 | 2026-01-13
Lebanon24
00:21 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24