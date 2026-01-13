مختار تركي يبقى في قريته المهجورة لرعاية الحيوانات الضالة

تقع القرية في محافظة أديامان ، وغادرها جميع سكانها البالغ عددهم نحو ألفي نسمة (ما يعادل حوالي 250 عائلة) بسبب تراكم الثلوج وإغلاق الطرق، ليبقى المختار وحده مع أسرته الصغيرة.يتجول المختار بين المنازل الخالية لرعاية القطط والكلاب الضالة، ويوفر لها الطعام الذي يجمع أحياناً من القرى المجاورة، حيث قال في تصريح لوسائل إعلام محلية إن بقاءه في القرية خلال الشتاء يرجع أساساً إلى حاجتها لمن يرعى هذه الحيوانات التي قد تهلك دون رعاية.يستغل المختار أي فرصة لشراء مستلزمات أسرته حين تسمح الأحوال الجوية، ولا ينسى جمع الخبز اليابس من القرى المجاورة لإطعام الحيوانات.تعود الحياة تدريجياً إلى القرية مع حلول فصلي الربيع والصيف، حيث يعود السكان لممارسة الزراعة والإقامة في منازلهم.ونال المختار إشادة واسعة بعد انتشار قصته في المحلية، التي أظهرته وهو يطعم الحيوانات التي ظلت وحيدة في القرية المهجورة.يذكر أن هجرة سكان القرى إلى المدن خلال فصل الشتاء ظاهرة معتادة في مناطق عدة من ، حيث تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وتتراكم الثلوج بما يعزل هذه المناطق. (ارم)