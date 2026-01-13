تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مختار تركي يبقى في قريته المهجورة لرعاية الحيوانات الضالة

Lebanon 24
13-01-2026 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1468041-639039295078515822.png
Doc-P-1468041-639039295078515822.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في قرية "ساريكايا" التركية المعزولة بالثلوج، يظل المختار علي رضا بيلديك الوحيد بين سكانها الذين غادروها هرباً من الشتاء القاسي، وذلك لرعاية الحيوانات الضالة التي لا تجد مأوى أو طعاماً.

تقع القرية في محافظة أديامان جنوب تركيا، وغادرها جميع سكانها البالغ عددهم نحو ألفي نسمة (ما يعادل حوالي 250 عائلة) بسبب تراكم الثلوج وإغلاق الطرق، ليبقى المختار وحده مع أسرته الصغيرة.

يتجول المختار بين المنازل الخالية لرعاية القطط والكلاب الضالة، ويوفر لها الطعام الذي يجمع أحياناً من القرى المجاورة، حيث قال في تصريح لوسائل إعلام محلية إن بقاءه في القرية خلال الشتاء يرجع أساساً إلى حاجتها لمن يرعى هذه الحيوانات التي قد تهلك دون رعاية.

يستغل المختار أي فرصة لشراء مستلزمات أسرته حين تسمح الأحوال الجوية، ولا ينسى جمع الخبز اليابس من القرى المجاورة لإطعام الحيوانات.

تعود الحياة تدريجياً إلى القرية مع حلول فصلي الربيع والصيف، حيث يعود السكان لممارسة الزراعة والإقامة في منازلهم.
المختار مع أفراد عائلته

ونال المختار إشادة واسعة بعد انتشار قصته في وسائل الإعلام المحلية، التي أظهرته وهو يطعم الحيوانات التي ظلت وحيدة في القرية المهجورة.

يذكر أن هجرة سكان القرى إلى المدن خلال فصل الشتاء ظاهرة معتادة في مناطق عدة من تركيا، حيث تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وتتراكم الثلوج بما يعزل هذه المناطق. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإخبارية السورية: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بدبابتين و10 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ويفجر سرية عسكرية مهجورة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الفاشر غرب السودان مهجورة وتعج بالدمار والمعاناة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: من بقي في الفاشر يعيش في مبان مهجورة أو مخيمات بدائية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء: الغارات الأردنية دمرت ثكنة مهجورة تستخدم لتخزين المخدرات (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

جنوب تركيا

علي رضا

التركية

التركي

الخال

تركيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:36 | 2026-01-13
Lebanon24
12:19 | 2026-01-13
Lebanon24
11:33 | 2026-01-13
Lebanon24
10:46 | 2026-01-13
Lebanon24
10:02 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24