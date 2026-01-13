تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

عودة ينتظرها الملايين.. توم وجيري يعودان ببث مجاني عالي الجودة للعالم العربي

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:00
في خطوة ترفيهية هامة، أعلنت قناة "توم وجيري" عن بدء بثها المجاني بالكامل وبجودة عالية (HD)، موجّهةً لعائلات العالم العربي الباحثة عن محتوى ترفيهي آمن لأطفالها.

ويأتي هذا الإعلان بعد مسيرة طويلة للشخصيتين الكارتونيتين الشهيرتين اللتين حصلتا على 7 جوائز أوسكار على مدى عقود، حيث تهدف القناة إلى تقديم بديل ترفيهي يضمن حماية الأطفال من المحتويات الرقمية غير المناسبة.

وتوفر القناة أربعة ترددات مختلفة لضمان وصول البث بشكل مثالي إلى جميع الأسر العربية، وقد لاقت هذه الخطوة إقبالاً ملحوظاً، حيث أفاد فني تركيبات يُدعى أبو أحمد أنه قام بتركيب القناة لأكثر من 100 عائلة خلال أسبوع واحد فقط.

وأعربت أم سارة، وهي أم لثلاثة أطفال من الرياض، عن ارتياحها للقناة قائلة: "أطفالي الآن يقضون وقتاً آمناً وأنا أشعر بالاطمئنان".

ويرى الخبراء أن هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه الأسر العربية قلة في الخيارات الترفيهية الآمنة وسط الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي المفتوح. ووصف الدكتور محمد العريفي، خبير الإعلام المرئي، توم وجيري بأنه "مدرسة في التربية الإيجابية تخلو من العنف والمحتوى الضار".

ومن الانعكاسات الإيجابية الملاحظة أن القناة وفرت للأمهات فترات راحة بينما يستمتع الأطفال بمحتوى مناسب، كما أعربت الطفلة ريم (7 سنوات) من القاهرة عن حبها للشخصيات "لأنها مضحكة ولا تستخدم كلمات سيئة".

ويُتوقع أن يساهم المحتوى الآمن الذي تقدمه القناة على مدار 24 ساعة (ما يعادل أكثر من 8760 ساعة سنوياً) في تحسين سلوك الأطفال وتعزيز الترابط الأسري، من خلال توفير لحظات ترفيهية آمنة تجمع العائلة في جو من الضحك والبراءة. (يمن برس)
