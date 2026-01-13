تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 15:36
تكشف دراسة حديثة عن إمكانية استخدام الرياضيات كوسيلة للتواصل مع الكائنات الفضائية، مستفيدة من القدرات الحسابية المذهلة لنحل العسل.

رغم مرور أكثر من 600 مليون سنة على تباعد المسارات التطورية بين أسلاف البشر ونحل العسل، إلا أن النوعين يشتركان في بعض الصفات، مثل التواصل الاجتماعي وبعض القدرات الرياضية.

وأظهرت الدراسات أن النحل، رغم صغر حجم دماغه، قادر على إجراء عمليات جمع وطرح بسيطة، وتصنيف الأعداد إلى فردية وزوجية، وقد يمتلك حتى فهماً لمفهوم الصفر.

استناداً إلى هذه الملاحظات، يتساءل الباحثون عما إذا كانت الرياضيات يمكن أن تكون لغة عالمية للتواصل مع كائنات فضائية، لأن استيعاب المفاهيم الرياضية لا يعتمد على اللغة البشرية. ويشير الباحثون إلى أن النحل، على عكس الثدييات مثل القردة والدلافين، بعيد جداً تطورياً عن البشر فيما يتعلق بالقدرة على الحساب، ومع ذلك يستطيع أداء عمليات رياضية.

في مقال نشر على موقع Conversation، قال الباحثون: "إذا كان نوعان غريبان عن بعضهما — البشر ونحل العسل — قادرين على إجراء العمليات الحسابية، إضافةً إلى العديد من الحيوانات الأخرى، فقد تشكّل الرياضيات أساساً للغة مشتركة".

تركز التجربة الفكرية المنشورة في مجلة ليوناردو على الفكرة الفلسفية القائلة إن الرياضيات ليست مجرد أداة بشرية لوصف الكون، بل هي بنية موضوعية قائمة بشكل مستقل، مما يجعلها وسيلة محتملة للتواصل خارج كوكب الأرض.

ويشير الباحثون إلى أن بعض البنى الرياضية قد توفر أرضية مشتركة للتواصل، حتى لو اختلفت الحواس أو البنية البيولوجية للكائنات الفضائية عن البشر بشكل جذري.

هذه الفكرة ليست جديدة، إذ سبق للعلماء استخدام الرياضيات للتواصل مع الكائنات الفضائية، كما يظهر في الأقراص الذهبية المرسلة مع مركبتي Voyager 1 وVoyager 2 عام 1977، والتي احتوت على كميات رياضية بهدف "إيصال قصة عالمنا إلى الكائنات الفضائية".

ويختم الباحثون بالقول: "إذا وُجدت كائنات فضائية تملك أدمغة متطورة، فإن دراستنا تشير إلى أنها قد تكون قادرة على إجراء العمليات الحسابية". ويأملون الآن في دراسة ما إذا كانت هذه الكائنات تطور أنظمة رياضية مختلفة، كما يحدث مع اللهجات اللغوية بين البشر. (روسيا اليوم) 
