لقاء طفلة حديثة الولادة في القمامة.. اعترافات الوالدين تكشف تفاصيل الواقعة

قررت نيابة في مصر، إحالة عامل وطليقته للمحاكمة الجنائية ،بتهمة القاء طفلتها الرضيعة فى صندوق قمامة للتخلص منها.وأدلى عامل قمامة بشهادته فى التحقيقات حول العثور على طفلة رضيعة ملقاه داخل صندوق قمامة فى منطقة مدينة نصر، حيث قال العامل انه يعمل فى جمع القمامة وأثناء عمله لاحظ وجود كلاب ضالة تتجمع نحو شيء ملفوف فى قطعة قماش والكلاب تحاول نهشها، وبالاقتراب منها وجد طفلة حديثة متوفية ،فابلغ قسم شرطة اول مدينة نصر بالواقعة.وأدلت المتهمة بالاشتراك مع طليقها بالتخلص من طفلتها الرضيعة فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث، حيث قالت المتهمة انها كانت متزوجة ،وانفصلت بعد طلاقها ولكنها اكتشفت انها حامل بعد طلاقها ومع اقتراب ولادتها اتفقت مع طليقها على التخلص منه ابنتها.وأضافت انها لا ترغب فى ان يربطها اى علاقة بطليقها، ووافقها المتهم على ارتكاب الجريمة،واشارت انه عقب ولادتها للطفلة اتفقت مع طليقها على التخلص منها ،حيث وضوعها فى قماش والقيا بها فى صندوق قمامة وفرا هاربين.وتجردت سيدة وطليقها من كل مشاعر الأمومة والإنسانية، بعدما ألقيا طفلتهما حديثة الولادة داخل صندوق قمامة، للتخلص منها فى منطقة مدينة نصر، مما أدى لوفاتها.بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى بقسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من عامل أفاد فيه بعثوره على طفلة رضيعة داخل صندوق قمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات عقب تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المكان، قيام عامل وسيدة بإلقاء الطفلة فى صندوق قمامة وهربا، تم القبض على المتهم والسيدة وعرضهما على التى تباشر التحقيق معها. (اليوم السابع)