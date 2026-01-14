تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
حادث قطار يودي بحياة مواطن في مصر
Lebanon 24
14-01-2026
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي شخص مصرعه على إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره مزلقان عبد الآخر القبلي بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة
سوهاج
في مصر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي دكتور
حسن عبدالعزيز
مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بوقوع حادث قطار أسفر عن وفاة أحد المواطنين أثناء المرور من المزلقان المشار إليه.
وبالانتقال والفحص، تبين وفاة المواطن
علاء الدين
عبد الصبور
عمرو، البالغ من العمر 44 سنة، ومقيم ببندر طهطا، متأثرا بإصاباته جراء الحادث. (اليوم السابع)
Advertisement
