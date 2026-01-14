حادث قطار يودي بحياة مواطن في مصر

لقي شخص مصرعه على إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره مزلقان عبد الآخر القبلي بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة في مصر.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي دكتور مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بوقوع حادث قطار أسفر عن وفاة أحد المواطنين أثناء المرور من المزلقان المشار إليه.وبالانتقال والفحص، تبين وفاة المواطن عمرو، البالغ من العمر 44 سنة، ومقيم ببندر طهطا، متأثرا بإصاباته جراء الحادث. (اليوم السابع)