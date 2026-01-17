بعد رميه بالخطأ.. نبش مكب نفايات لاسترجاع كيس نقود (فيديو)

نبشت بلدية مدينة مكبًا كبيرًا للنفايات، في محاولة للعثور على كيس أموال ألقاه صاحبه عن طريق الخطأ.



وأظهر مقطع مصوّر استخدام آليات ومعدات ثقيلة تابعة للبلدية، بمشاركة عدد من العمال، للبحث عن الكيس الذي كان يحتوي على نحو 110 آلاف ليرة تركية، أي ما يقارب 2500 دولار.

وبعد عملية بحث استمرت قرابة ساعتين، تمكّن أحد العمال من العثور على الحقيبة، ليجري تسليمها لاحقًا إلى صاحبها.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل خرج من منزله ومعه كيسان، أحدهما للأموال والآخر للقمامة، لكنه رمى كيس الأموال في حاوية القمامة بمنطقته عن طريق الخطأ، وواصل طريقه نحو البنك لإيداع أمواله.وأدرك الرجل خطأه في البنك، وعندما عاد لحيّه بسيارة أجرة، اكتشف أن سيارة جمع القمامة قد أفرغت الحاوية، ليلجأ إلى مختار الحي الذي أبلغ البلدية بدوره، وتعاونًا من انتهى باستعادة النقود.ويمتلك حسين إرتورك متجراً في المدينة، وقد عزا خطأه في رمي كيس النقود بدلاً من كيس القمامة إلى الشرود والانشغال خلال التفكير بسداد دفعات نقدية لتجارته.وقال رئيس قسم في البلدية، كاراكويونلو، إن تحديد سيارة القمامة التي أفرغت حاوية الحي الذي ألقى فيه الرجل كيس نقوده ساعد في نجاح عملية البحث. (آرم نيوز)