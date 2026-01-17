بعد رميه بالخطأ.. نبش مكب نفايات لاسترجاع كيس نقود (فيديو)

نبشت بلدية مدينة غازي عينتاب التركية مكبًا كبيرًا للنفايات، في محاولة للعثور على كيس أموال ألقاه صاحبه عن طريق الخطأ.
وأظهر مقطع مصوّر استخدام آليات ومعدات ثقيلة تابعة للبلدية، بمشاركة عدد من العمال، للبحث عن الكيس الذي كان يحتوي على نحو 110 آلاف ليرة تركية، أي ما يقارب 2500 دولار.
وبعد عملية بحث استمرت قرابة ساعتين، تمكّن أحد العمال من العثور على الحقيبة، ليجري تسليمها لاحقًا إلى صاحبها.
Gaziantep'te para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti #SONDAKİKA #Gaziantephttps://t.co/50h2SuTqq2 pic.twitter.com/hRXwAsaZRF
