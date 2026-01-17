تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
Lebanon 24
17-01-2026
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة الديوانية
العراقية
، اليوم السبت، حادثة قتل صادمة أودت بحياة فتى بعد أن أقدمت والدته على قتله داخل منزل الأسرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وبحسب مصدر أمني نقلت عنه صحيفة "دجلة نيوز"، قامت الأم بشنق ابنها باستخدام حبل الملابس على خلفية خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاته في المكان.
وقال المصدر "إن
الأجهزة الأمنية
ألقت القبض على الأم التي ارتكبت هذه الجريمة المروعة التي أودت بحياة الفتى".
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة للوقوف على ملابساتها، ومعرفة الأسباب الدقيقة لارتكابها. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا
Lebanon 24
جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا
17/01/2026 22:49:21
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
17/01/2026 22:49:21
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. خطف وقتل طفلة وضبط المتهمة
Lebanon 24
جريمة مروعة.. خطف وقتل طفلة وضبط المتهمة
17/01/2026 22:49:21
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أب ينهال ضربًا على ابنته حتى فارقت الحياة
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أب ينهال ضربًا على ابنته حتى فارقت الحياة
17/01/2026 22:49:21
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
العراقية
ديوانية
العراقي
الديوان
العراق
عراقية
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
3 أشهر على سرقة القرن… أين اختفت جواهر اللوفر؟
Lebanon 24
3 أشهر على سرقة القرن… أين اختفت جواهر اللوفر؟
15:07 | 2026-01-17
17/01/2026 03:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس كما تخيّلناه… تيرانوصور ريكس احتاج عقوداً ليصبح سيد المفترسات
Lebanon 24
ليس كما تخيّلناه… تيرانوصور ريكس احتاج عقوداً ليصبح سيد المفترسات
12:21 | 2026-01-17
17/01/2026 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.. فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً!
Lebanon 24
انقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.. فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً!
10:41 | 2026-01-17
17/01/2026 10:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تبرعها بممتلكاتها.. معلمة تُبرأ من الجنون وتعود إلى صفوفها (فيديو)
Lebanon 24
بعد تبرعها بممتلكاتها.. معلمة تُبرأ من الجنون وتعود إلى صفوفها (فيديو)
08:30 | 2026-01-17
17/01/2026 08:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رميه بالخطأ.. نبش مكب نفايات لاسترجاع كيس نقود (فيديو)
Lebanon 24
بعد رميه بالخطأ.. نبش مكب نفايات لاسترجاع كيس نقود (فيديو)
05:47 | 2026-01-17
17/01/2026 05:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:07 | 2026-01-17
3 أشهر على سرقة القرن… أين اختفت جواهر اللوفر؟
12:21 | 2026-01-17
ليس كما تخيّلناه… تيرانوصور ريكس احتاج عقوداً ليصبح سيد المفترسات
10:41 | 2026-01-17
انقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.. فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً!
08:30 | 2026-01-17
بعد تبرعها بممتلكاتها.. معلمة تُبرأ من الجنون وتعود إلى صفوفها (فيديو)
05:47 | 2026-01-17
بعد رميه بالخطأ.. نبش مكب نفايات لاسترجاع كيس نقود (فيديو)
04:00 | 2026-01-17
الطيار رفض الإقلاع والركاب في حالة غضب.. شاهدوا ماذا حصل على متن هذه الطائرة (فيديو)
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24