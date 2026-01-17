جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!

شهدت محافظة الديوانية ، اليوم السبت، حادثة قتل صادمة أودت بحياة فتى بعد أن أقدمت والدته على قتله داخل منزل الأسرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.





وبحسب مصدر أمني نقلت عنه صحيفة "دجلة نيوز"، قامت الأم بشنق ابنها باستخدام حبل الملابس على خلفية خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاته في المكان.





وقال المصدر "إن ألقت القبض على الأم التي ارتكبت هذه الجريمة المروعة التي أودت بحياة الفتى".





وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة للوقوف على ملابساتها، ومعرفة الأسباب الدقيقة لارتكابها. (آرم نيوز)







