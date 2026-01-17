تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

ليس كما تخيّلناه… تيرانوصور ريكس احتاج عقوداً ليصبح سيد المفترسات

Lebanon 24
17-01-2026 | 12:21
A-
A+
Doc-P-1469967-639042745103171697.webp
Doc-P-1469967-639042745103171697.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توصل فريق من الباحثين الأميركيين إلى إعادة تقييم شاملة لدورة حياة الديناصور المفترس الأشهر تيرانوصور ريكس، مبيّنين أن هذا الكائن العملاق لم يبلغ حجمه الكامل إلا عند حدود سن الأربعين، خلافاً للتقديرات السابقة التي افترضت اكتمال نضوجه في العشرينيات من عمره.

الدراسة، المنشورة في مجلة PeerJ العلمية، استندت إلى تحليل دقيق لحلقات النمو داخل عظام 17 عيّنة محفوظة في متاحف مونتانا وداكوتا الشمالية، من بينها أحافير معروفة باسم "جين" و"بيتي". واعتمد الباحثون على مجاهر ضوئية وتقنيات حسابية متقدمة، أظهرت أن وتيرة نمو T. rex كانت أبطأ بكثير مما كان يُعتقد.

وبيّنت النتائج أن الديناصور يمر بمرحلة "مراهقة طويلة" تمتد لعقود، مع طفرة نمو قوية بين سن 14 و29 عاماً، يكتسب خلالها ما بين 800 و1200 رطل سنوياً، قبل أن يدخل مرحلة نمو أبطأ تستمر من 10 إلى 15 عاماً إضافية.

وأوضح أحد معدّي الدراسة أن هذا النضج البطيء قد يكون أتاح لصغار التيرانوصورات شغل أدوار بيئية مختلفة، مثل صيد فرائس أصغر، قبل التحول إلى مفترسات مهيمنة في العصر الطباشيري. كما كشفت بعض العينات أنماط نمو مغايرة، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود أنواع فرعية، أو حتى نوع منفصل يُعرف بـ"نانو تيرانوس".

ويشكّل هذا البحث إضافة نوعية لفهم الحياة اليومية للديناصورات المفترسة، موضحاً أن الامتداد الزمني الطويل للنمو كان عاملاً أساسياً في تطورها وبقائها كواحدة من أخطر الكائنات التي عرفتها الأرض عبر تاريخها السحيق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: لطالما حلمنا بالبترون كيف ستصبح وهذه السنة نتخيل ونحلم اكثر وحلمنا أن تكون أجمل مدن العالم وهي أصبحت كلها مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد وتنافس مدن عالمية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: لا كلام بعد كلام سيّد السلام
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرّعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

داكوتا الشمالية

العصر الطباشيري

الأميركيين

الشمالي

الطويل

الزمني

داكوتا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-01-17
Lebanon24
10:41 | 2026-01-17
Lebanon24
10:19 | 2026-01-17
Lebanon24
08:30 | 2026-01-17
Lebanon24
05:47 | 2026-01-17
Lebanon24
04:00 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24