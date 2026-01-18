إسرائيل تفتح السوق أمام شركات النقل التشاركي

أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع قانون من شأنه السماح لشركتي النقل التشاركي وليفت بالعمل ، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف سيارات الأجرة وتعزيز المنافسة في قطاع النقل.

وبحسب وزارة المواصلات والأمان على الطرق، ينظم القانون المزمع عرضه على خدمات "النقل المعتمد على التكنولوجيا" استنادًا إلى نماذج أثبتت فعاليتها في دول عديدة حول العالم. وسيمكن القانون السائقين أصحاب السيارات الخاصة من تقديم خدمات نقل عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يشمل التواصل المباشر مع الركاب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من المتوقع أن تزيد من توافر وسائل النقل خلال أوقات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع، ما يسهم في انخفاض الأسعار.

يُذكر أن أوبر سبق وأن عملت في لفترة محدودة كخدمة سيارات أجرة تقليدية قبل أن تتوقف عن العمل في عام 2023، وسط معارضة من قطاع سيارات الأجرة التقليدية لدخول الشركات الجديدة إلى السوق.

وأشارت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق إلى أن القانون الجديد "يشكل خطوة تاريخية لتفكيك الاحتكارات القديمة وخلق آلاف الوظائف وفتح السوق أمام المنافسة الحقيقية لصالح الجمهور".