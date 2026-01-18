تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إسرائيل تفتح السوق أمام شركات النقل التشاركي

Lebanon 24
18-01-2026 | 14:33
أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع قانون من شأنه السماح لشركتي النقل التشاركي أوبر وليفت بالعمل في إسرائيل، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف سيارات الأجرة وتعزيز المنافسة في قطاع النقل.

وبحسب وزارة المواصلات والأمان على الطرق، ينظم القانون المزمع عرضه على البرلمان خدمات "النقل المعتمد على التكنولوجيا" استنادًا إلى نماذج أثبتت فعاليتها في دول عديدة حول العالم. وسيمكن القانون السائقين أصحاب السيارات الخاصة من تقديم خدمات نقل عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يشمل التواصل المباشر مع الركاب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من المتوقع أن تزيد من توافر وسائل النقل خلال أوقات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع، ما يسهم في انخفاض الأسعار.

يُذكر أن أوبر سبق وأن عملت في إسرائيل لفترة محدودة كخدمة سيارات أجرة تقليدية قبل أن تتوقف عن العمل في عام 2023، وسط معارضة من قطاع سيارات الأجرة التقليدية لدخول الشركات الجديدة إلى السوق.

وأشارت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق ميري ريجيف إلى أن القانون الجديد "يشكل خطوة تاريخية لتفكيك الاحتكارات القديمة وخلق آلاف الوظائف وفتح السوق أمام المنافسة الحقيقية لصالح الجمهور".

