متفرقات

بالأسماء.. نجوم الفن والرياضة يسقطون في "فخ" رامز جلال الجديد بالرياض

Lebanon 24
19-01-2026 | 03:49
يستعد الفنان المصري رامز جلال لضرب موعد جديد مع الإثارة في موسم رمضان 2026، من خلال نسخة وصفها بأنها "مختلفة كلياً" عن تجاربه السابقة. البرنامج الذي يجري تصويره حالياً في مدينة الرياض، بدأ بالفعل في حصد ضحاياه من نجوم الفن والرياضة وسط أجواء من السرية والخطورة.

وفي كواليس الحفل السنوي "جوي أووردز" (Joy Awards) الذي أقيم في الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ، كشف رامز جلال عن الملامح الأولى لفكرة البرنامج، قائلاً بأسلوبه الساخر: "هل تعرفون مسلسل سكويد جيم؟ أنا أقدم (سواد جيم)، وهناك 3 إصابات وقعت حتى الآن"، في إشارة إلى قوة المقلب والمخاطر التي يواجهها الضيوف هذا العام.

انطلق تصوير البرنامج في كانون الثاني الجاري، حيث استقطب نخبة من الأسماء اللامعة. ومن أبرز النجوم الذين تأكد حضورهم حتى الآن:

في الرياضة: حارس المرمى محمد الشناوي، واللاعب أحمد سيد زيزو، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع إمام عاشور لحسم مشاركته.

في الفن: يتصدر القائمة النجم محمد رمضان، إلى جانب محمد أنور ورانيا منصور.

وتسعى "الهيئة العامة للترفيه" من خلال دعمها لهذا العمل إلى تقديم تجربة بصرية وإنتاجية ضخمة تتجاوز التوقعات، خاصة مع استلهام فكرة البرنامج من أعمال عالمية، مما يرفع سقف الترقب لدى الجمهور العربي الذي ينتظر "مقالب رامز" كطقس أساسي في المائدة الرمضانية.
