Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
خلافات سابقة تقود إلى حكم بالسجن المشدد في مصر

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:19
قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر، اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ع.ع" وشقيقيه "ذ.ع" و"م.ع"  بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "ع.ح" و"م.ذ" بدائرة مركز طما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح ناري وعصا شوم، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية والشروع في قتلهما بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى طما لتلقي العلاج.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
 
