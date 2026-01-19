تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
9
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-1
o
بشري
4
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
خلافات سابقة تقود إلى حكم بالسجن المشدد في مصر
Lebanon 24
19-01-2026
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت
محكمة جنايات سوهاج
في مصر، اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ع.ع" وشقيقيه "ذ.ع" و"م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "ع.ح" و"م.ذ" بدائرة مركز طما.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما اتهمت
النيابة العامة
المتهمين بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح ناري وعصا شوم، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية والشروع في قتلهما بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى طما لتلقي العلاج.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم
النيابة
تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى
محكمة الجنايات
والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
19/01/2026 18:23:37
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات سابقة بين شقيقين تطورت لإطلاق نار
Lebanon 24
خلافات سابقة بين شقيقين تطورت لإطلاق نار
19/01/2026 18:23:37
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
Lebanon 24
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
19/01/2026 18:23:37
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية: لضرورة دعم عملية انتقال في السودان تقود إلى حكم مدني
Lebanon 24
مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية: لضرورة دعم عملية انتقال في السودان تقود إلى حكم مدني
19/01/2026 18:23:37
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة جنايات سوهاج
محكمة الجنايات
النيابة العامة
النيابة
حكمت ال
سوهاج
العلا
قد يعجبك أيضاً
انفجار يهز فندقًا في كابل ويسفر عن قتلى وجرحى
Lebanon 24
انفجار يهز فندقًا في كابل ويسفر عن قتلى وجرحى
08:10 | 2026-01-19
19/01/2026 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
Lebanon 24
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
07:05 | 2026-01-19
19/01/2026 07:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. نجوم الفن والرياضة يسقطون في "فخ" رامز جلال الجديد بالرياض
Lebanon 24
بالأسماء.. نجوم الفن والرياضة يسقطون في "فخ" رامز جلال الجديد بالرياض
03:49 | 2026-01-19
19/01/2026 03:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الغطاس في روسيا.. تقاليد تفتح أبواب "الخير"
Lebanon 24
عيد الغطاس في روسيا.. تقاليد تفتح أبواب "الخير"
03:11 | 2026-01-19
19/01/2026 03:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بميزانية ضخمة وموعد محدد.. "سونيك 4" في طور التحضير
Lebanon 24
بميزانية ضخمة وموعد محدد.. "سونيك 4" في طور التحضير
02:07 | 2026-01-19
19/01/2026 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
18/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
19/01/2026 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
01:45 | 2026-01-19
19/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:10 | 2026-01-19
انفجار يهز فندقًا في كابل ويسفر عن قتلى وجرحى
07:05 | 2026-01-19
بسبب تورط طليقها في قضية مخدرات.. طرد مقدمة برامج تركية شهيرة!
03:49 | 2026-01-19
بالأسماء.. نجوم الفن والرياضة يسقطون في "فخ" رامز جلال الجديد بالرياض
03:11 | 2026-01-19
عيد الغطاس في روسيا.. تقاليد تفتح أبواب "الخير"
02:07 | 2026-01-19
بميزانية ضخمة وموعد محدد.. "سونيك 4" في طور التحضير
01:30 | 2026-01-19
مشاهد تكشف للمرة الاولى.. الكشف عن مشاهد لعملية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24