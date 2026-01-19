خلافات سابقة تقود إلى حكم بالسجن المشدد في مصر

قضت في مصر، اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ع.ع" وشقيقيه "ذ.ع" و"م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "ع.ح" و"م.ذ" بدائرة مركز طما.تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما اتهمت المتهمين بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح ناري وعصا شوم، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية والشروع في قتلهما بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى طما لتلقي العلاج.وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى والتى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)