Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار في مصر

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:37
مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار في مصر
مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار في مصر photos 0
تبذل الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الفيوم جهودها، لانتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما داخل حفرة بإحدى المناطق الصحراوية بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، بعدما انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات نجدة الفيوم ،بتلقيها بلاغا من الأهالى بفقدان شخصين اثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة فى منطقة صحراوية، بمنطقه كوم أوشيم، وتبين وجود حفرة عميقة وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثتين. (اليوم السابع)
