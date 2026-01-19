مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار في مصر

تبذل بمحافظة الفيوم جهودها، لانتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما داخل حفرة بإحدى المناطق الصحراوية بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز ، بمحافظة الفيوم، بعدما انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات نجدة الفيوم ،بتلقيها بلاغا من الأهالى بفقدان شخصين اثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة فى منطقة صحراوية، بمنطقه كوم أوشيم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للكشف عن ملاباسات الحادث، وتبين وجود حفرة عميقة وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثتين. (اليوم السابع)

