خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن في مصر القبض على المتهم بالاعتداء على شقيقته وإصابتها، وإشعال النار بشقتها في الهرم، لخلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت المختصة التحقيق.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض سيدة لاعتداء وإشعال النار بشقتها.



بإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الواقعة، لخلافات مالية بينهما.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)

