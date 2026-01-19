تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:00
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر photos 0
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على المتهم بالاعتداء على شقيقته وإصابتها، وإشعال النار بشقتها في الهرم، لخلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض سيدة لاعتداء وإشعال النار بشقتها.

بإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الواقعة، لخلافات مالية بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)
