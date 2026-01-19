تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

فلكيًا.. هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:17
A-
A+
فلكيًا.. هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
فلكيًا.. هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك photos 0
يترقب المسلمون موعد بدء شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء العالم تبعا للتقديرات الفلكية التي توضح بشكل مبدئي موعد دخول الشهر الكريم، استعدادًا للصيام والعبادة، خاصة في ظل الاعتماد على الحسابات العلمية الدقيقة لمعرفة توقيت ولادة الهلال. ورغم أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل في إعلان دخول شهر رمضان رسميًا، فإن المؤشرات الفلكية تمنح صورة واضحة عن الموعد الأقرب لبداية الصيام، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث مبكرًا عن أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا وفق الحسابات الفلكية.

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، حيث يبدأ كل شهر قمري بولادة هلال جديد بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر، ويقوم علماء الفلك بحساب لحظة الاقتران بدقة متناهية، ثم يدرسون إمكانية رؤية الهلال بعد غروب الشمس، وفق معايير علمية تشمل عمر الهلال، ومدة مكثه في السماء، وزاوية إضاءته.

هذه الحسابات لا تُعد إعلانًا رسميًا لبداية الشهر، لكنها تُستخدم على نطاق واسع لتحديد التوقع الأقرب لموعد دخول رمضان.

أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا فلكيًا
استنادًا إلى الحسابات الفلكية وإمكانية رؤية الهلال، تشير التقديرات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2026 هو يوم الأربعاء الموافق 18 شباط، ويرجع ذلك إلى بقاء الهلال في السماء بعد غروب الشمس لمدة تسمح برؤيته في عدد من الدول، في حال صفاء الأجواء وتوفر ظروف الرصد المناسبة.

هل يمكن أن يختلف الموعد من دولة لأخرى؟
من الوارد حدوث اختلاف في بداية شهر رمضان بين بعض الدول، ويرجع ذلك إلى اختلاف مواقع الرصد الجغرافي، تباين ظروف الطقس، واعتماد بعض الدول على الرؤية البصرية فقط، بينما تجمع دول أخرى بين الحساب الفلكي والرؤية.

وفي حال تعذرت رؤية الهلال مساء يوم 17 شباط، تُتم بعض الدول شهر شعبان 30 يومًا، ويبدأ رمضان لديها يوم الخميس 19  شباط 2026.

الفرق بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية
الحساب الفلكي يقدم توقعًا علميًا دقيقًا لموعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، ويُستخدم للتخطيط المسبق. أما الرؤية الشرعية فهي الفيصل النهائي، وتعتمد على ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المراصد، وتُعلنها الجهات الرسمية مثل دور الإفتاء والمجالس الشرعية، ولهذا، يبقى الإعلان الرسمي هو المرجع النهائي لبدء الصيام. (العين)
