بقرة تستخدم الأدوات بذكاء استثنائي

أظهرت دراسة جديدة قدرة المواشي على استخدام الأدوات، بعدما تم توثيق أول حالة معروفة لبقرة تستخدم أداة بطريقة ذكية.

البقرة البنية المدعوة فيرونيكا، التي تعيش كحيوان في مزرعة عضوية في ، استخدمت أدوات مثل الفرشاة والخشب لحك مناطق يصعب الوصول إليها في جسدها، ما يشير إلى مستوى عالٍ من المرونة الذهنية، كان يُعتقد سابقًا أنه مقتصر على البشر والشمبانزي.

وأوضحت الباحثة أليس أورسبرغ من في فيينا، أن "هذه النتائج تسلط الضوء على أن الافتراضات المتعلقة بذكاء المواشي قد تعكس نقص الملاحظة أكثر من كونها حدودًا حقيقية للإدراك".

خلال التجارب، لوحظ أن فيرونيكا تغير طريقة استخدام الفرشاة بحسب المنطقة التي تريد حكها، فتستخدم الجزء المفرش للشعيرات للأماكن الصلبة والجزء الأملس للأماكن الحساسة، كما تضبط قبضتها وسرعتها بحسب الحاجة.

وقال الباحث : "ما يميز فيرونيكا هو قدرتها على التكيف مع القيود الجسدية، مثل استخدام الفم لتحريك الأدوات، مع توقع نتيجة أفعالها وتعديل حركاتها وفقًا لذلك، ما يُعد مثالًا على الاستخدام المرن متعدد الأغراض للأدوات".

ويرى الباحثون أن فيرونيكا قد لا تكون حالة استثنائية، وأن غياب الملاحظة الدقيقة للمواشي ربما منعنا من اكتشاف قدراتهم الذهنية الحقيقية.

ودعت الفريق البحثي الجمهور للإبلاغ عن أي ملاحظات لرؤية بقرة أو ثور يستخدم أدوات مثل العصا أو الفرشاة لأغراض محددة.