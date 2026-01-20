ماكرون والنظارات الزرقاء... ما القصة؟

أدى ارتداء لنظارات شمسية زرقاء أثناء خطابه في بسويسرا، يوم الثلاثاء، إلى إثارة تساؤلات حول صحته.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها ماكرون بهذه النظارات، إذ سبق أن ارتداها في خلال اجتماع عُقد في قصر الإليزيه الجمعة الماضية، بعد أن لوحظ احمرار في عينه اليمنى.

وفي خلال حديثه للصحفيين آنذاك، قال ماكرون: "أرجو أن تعذروني على هذه النظارات، فهي مرتبطة بمشكلة بسيطة"، مضيفا أنه سيضطر لارتدائها لفترة موقتة.

وكان قد ظهر، الخميس الماضي، بعين محمرة أثناء إلقائه خطابا رسميا في قاعدة إيستر الجوية، وعلّق مازحاً على الأمر قائلا: "إنه مجرد شيء بسيط"، مضيفا أن البعض قد يراه "إشارة إلى عين النمر"، في إشارة رمزية إلى والإصرار.

لاحقا، أصدر قصر الإليزيه توضيحاً نقلته صحيفة "لو بريزيان" ، أكد فيه أن ما يعانيه ماكرون هو نزيف بسيط ناتج عن انفجار وعاء دموي صغير داخل ، وهي حالة طبية تُعرف بـ"النزيف تحت الملتحمة".

وشدد الإليزيه على أن هذه الحالة حميدة وشائعة، ولا تشكل أي خطر على صحة الرئيس الفرنسي، موضحا أنها تختفي تلقائيا خلال أيام من دون الحاجة إلى علاج خاص.