Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

الحمامات الأولى في بومبي… نظافة شبه معدومة

Lebanon 24
20-01-2026 | 15:16
الحمامات الأولى في بومبي… نظافة شبه معدومة
الحمامات الأولى في بومبي… نظافة شبه معدومة photos 0
كشفت دراسة حديثة عن حالة المياه في مدينة بومبي القديمة والمتقدمة تكنولوجيًا، مشيرة إلى أن أول حمامات عامة في المدينة كانت شديدة الاتساخ.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PNAS العلمية، أن سكان بومبي الأوائل كانوا يسبحون في مياه ملوثة بالبول والعرق ومواد عضوية أخرى، إذ كانوا يغسلون أجسامهم بالزيت بدلًا من الصابون، ولم تتوفر بدائل أخرى للاغتسال.

وكانت المشكلة تعود إلى صعوبة الحصول على المياه في تلك الفترة، إذ كان السكان يستخرجونها من الآبار، وهو أمر مرهق ويحد من إمكانية تغيير المياه بشكل متكرر. واستمر هذا الوضع منذ حوالي عام 130 قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي، قبل وصول الرومان إلى المدينة حوالي 80 قبل الميلاد، ومن ثم تحديث أنظمة المياه تدريجيًا مع اعتمادهم على القنوات المائية (الأكويدكت).

وأجرى علماء الجيولوجيا في جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز تحليلًا للترسبات الكربونية في الآبار والحمامات والأنابيب القديمة، ووجدوا أن المياه كانت لا تُجدد أكثر من مرة واحدة يوميًا، وأن الحمامات الأولى كانت تعتمد على استخدام العبيد لسحب المياه من الآبار باستخدام آلات ميكانيكية بدائية.

وأظهرت التحليلات الكيميائية انخفاضًا حادًا في قيم نظائر الكربون، بينما أظهرت الرواسب الكلسية أن المياه في حمام الجمهورية كانت ملوثة بشدة، ما جعل تجربة الاستحمام غير جذابة وغير صحية.

وأشار الباحثون إلى أن أول من يصل بعد تجديد المياه فقط كان يحظى بفرصة نادرة للاستحمام في مياه نظيفة، قبل أن تتحسن جودة المياه لاحقًا مع إنشاء القنوات المائية الرومانية.

كما أظهرت الدراسة وجود مستويات عالية من الرصاص في أنابيب الحمامات، وهو ما يمثل تهديدًا إضافيًا، على الرغم من أن تلوث المياه كان يقلل إلى حد ما من هذه المخاطر.

وبحسب الباحثين، فقد اضطر سكان بومبي الأوائل إلى التكيف مع هذه الظروف الصعبة، وربما قللوا من الاستحمام، مفضلين اللقاء والتحدث حول البرك، إذ كانت الحمامات العامة أيضًا أماكن اجتماعية للالتقاء.

وأضافت الدراسة أن حتى الرومان، المعروفون بمعاييرهم الصحية العالية، لم يتمكنوا دائمًا من الحفاظ على المياه النظيفة، كما أظهرت دراسات أخرى عند جدار هادريان.

تابع
