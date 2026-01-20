عمليات البحث مستمرة بعد كارثة اصطدام قطارين في اسبانيا

أعلنت بدء ثلاثة أيام من الحداد الوطني الثلاثاء إثر حادث اصطدام قطارين مساء الأحد في الأندلس جنوب البلاد، والذي أودى بحياة 41 شخصًا على الأقل. وقامت بزيارة موقع الحادث لتقديم الدعم لأسر الضحايا والناجين.

وتستمر فرق الإنقاذ في البحث بين حطام القطارين، الذي تحوّل جزء منه إلى أكوام من الممزقة، مما يثير القلق من احتمال ارتفاع أعداد الضحايا.

وأوضحت حكومة إقليم الأندلس أن عدد الضحايا ارتفع إلى 41، مشيرة إلى أن 39 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات.