منوعات
خلال السباحة.. تمساح هاجم شابا
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض شاب (26 عاماً) لهجوم تمساح صباح الثلاثاء أثناء سباحته في منطقة "بالم كريك" شمال كوينزلاند في
أستراليا
، ما أدى إلى إصابته بجروح ثاقبة في أسفل ظهره وساقيه ويده.
وبحسب "7NEWS"، تلقت
خدمات الطوارئ
بلاغاً عن الحادث قبل التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ونُقل المصاب إلى مستشفى "إينغهام" جنوب كيرنز، ووصفت حالته بالمستقرة، على أن يُنقل لاحقاً إلى
مستشفى جامعة
"تاونزفيل". ولم يُصب أي
شخص آخر
.
وقال متحدث باسم إدارة البيئة والسياحة والعلوم والابتكار "DETSI" إن السلطات تحقق في الواقعة، وإن حراس الحياة البرية سيقيّمون الموقع لضمان السلامة.
من جهته
، قال رئيس مجلس مقاطعة هينشينبروك رامون جايو لشبكة "ABC" إن "بالم كريك" معروفة بأنها موطن للتماسيح، مع تزايد مشاهداتها أخيراً، مشيراً إلى رصد أحدها خلف منازل السكان قبل أيام من الحادث. وأضاف أن الواقعة تذكير بضرورة الحذر، مثنياً على تحرك أفراد المجتمع وفرق الاستجابة السريعة لمساعدة المصاب.
وأشار جايو أيضاً إلى مشاهدة تمساح بطول ستة أقدام في "لوسيندا"
يوم الأحد
بعد أن اتخذ مصارف مياه الأمطار موطناً له.
ويأتي الحادث بينما تكثف حكومة كوينزلاند جهودها لإزالة الزواحف الخطرة من شمال الولاية ضمن إجراءات لتعزيز سلامة السكان والزوار في المناطق المعروفة بوجود التماسيح. (ارم)
