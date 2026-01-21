تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 16:00
A-
A+
لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟
لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تبدو تصرفات القطط اليومية، من إسقاط الأشياء إلى اختيار أماكن نوم غير متوقعة، طريفة أو غريبة، لكن استيلاء القطة على مكان صاحبها على الأريكة أو السرير يحمل دلالات أعمق مما يعتقد الكثيرون.

أوضح أطباء بيطريون أن هذا السلوك ليس عشوائياً ولا يتعلق بالعناد أو البحث عن الدفء فحسب، بل هو تعبير عن ارتباط عاطفي عميق. ووفقاً للطبيب البيطري مارك ويست، فإن القطة لا ترى في صاحبها مجرد مصدر للطعام، بل تعتبره مصدر الأمان والثقة في محيطها.

وأشار ويست، عبر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، إلى أن القطة تختار مكان جلوس صاحبها لأنه يحمل رائحته، مما يمنحها شعوراً بالطمأنينة والانتماء. فهي لا تبحث دائماً عن الراحة الجسدية، بل تنجذب إلى الرائحة المألوفة التي تخبرها بأن كل شيء على ما يرام، حتى لو كان المكان ضيقاً أو أقل راحة من أماكن أخرى.

خلص الطبيب إلى أن القطط تعبر عن حبها بصمت من خلال هذه السلوكيات اليومية. وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من مربي القطط، الذين شاركوا تجاربهم مؤكدين أنهم باتوا ينظرون إلى هذه التصرفات بعين مختلفة، بوصفها دليلاً على علاقة قوية قائمة على الثقة والحنان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنسف الأردني يصبح طبق ويل سميث المفضل!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تُعدّ محطة زابوريجيا نقطة خلاف رئيسية في خطة السلام الأوكرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ديما قندلفت وهوايتها المفضلة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: جاهزون للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي بشرط أن يكون ذلك دون تهديد أو إملاءات
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

استيل

دلال

ويست

تيار

بيرا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21
Lebanon24
09:53 | 2026-01-21
Lebanon24
07:01 | 2026-01-21
Lebanon24
05:19 | 2026-01-21
Lebanon24
04:16 | 2026-01-21
Lebanon24
04:15 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24