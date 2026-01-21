لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟

قد تبدو تصرفات القطط اليومية، من إسقاط الأشياء إلى اختيار أماكن نوم غير متوقعة، طريفة أو غريبة، لكن استيلاء القطة على مكان صاحبها على الأريكة أو السرير يحمل دلالات أعمق مما يعتقد الكثيرون.



أوضح أطباء بيطريون أن هذا السلوك ليس عشوائياً ولا يتعلق بالعناد أو البحث عن الدفء فحسب، بل هو تعبير عن ارتباط عاطفي عميق. ووفقاً للطبيب البيطري مارك ، فإن القطة لا ترى في صاحبها مجرد مصدر للطعام، بل تعتبره مصدر الأمان والثقة في محيطها.



وأشار ويست، عبر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، إلى أن القطة تختار مكان جلوس صاحبها لأنه يحمل رائحته، مما يمنحها شعوراً بالطمأنينة والانتماء. فهي لا تبحث دائماً عن الراحة الجسدية، بل تنجذب إلى الرائحة المألوفة التي تخبرها بأن كل شيء على ما يرام، حتى لو كان المكان ضيقاً أو أقل راحة من أماكن أخرى.



خلص الطبيب إلى أن القطط تعبر عن حبها بصمت من خلال هذه السلوكيات اليومية. وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من مربي القطط، الذين شاركوا تجاربهم مؤكدين أنهم باتوا ينظرون إلى هذه التصرفات بعين مختلفة، بوصفها دليلاً على علاقة قوية قائمة على الثقة والحنان.





Advertisement