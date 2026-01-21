تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"فخ التصفح اللانهائي".. كيف تسرق وسائل التواصل قدرتك على التفكير التحليلي؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:00
A-
A+
فخ التصفح اللانهائي.. كيف تسرق وسائل التواصل قدرتك على التفكير التحليلي؟
فخ التصفح اللانهائي.. كيف تسرق وسائل التواصل قدرتك على التفكير التحليلي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صُممت منصات التواصل الاجتماعي لتعزز تفاعلاً سريعاً وسلبياً؛ فخاصية "التصفح اللانهائي" وسهولة المشاركة تحولت إلى ملاذ للهروب من الملل والتوتر. إلا أن هذا النمط الاستهلاكي، بحسب تقرير لـ"ساينس أليرت"، يترك آثاراً عميقة تضعف القدرة على التركيز والتفكير التحليلي، مما يجعل العودة إلى "القراءة المتأنية" ضرورة ذهنية لا ترفاً ثقافياً.

يؤكد باحثون في العلوم المعرفية أن التدفق الهائل للمعلومات عبر الهواتف الذكية يؤدي إلى إرهاق ذهني يشل القدرة على اتخاذ القرار. الأخطر من ذلك هو بروز ظاهرة "الحقيقة الوهمية"؛ حيث يمنح التكرار المستمر للمعلومات—وإن كانت مضللة—مصداقية زائفة تجعل العقل يتقبل المألوف دون تمحيص.

على النقيض من الاستهلاك الرقمي السطحي، تتطلب القراءة المتعمقة جهداً ذهنياً واعيًا يتجاوز استيعاب الحروف إلى:

-بناء الروابط: التفاعل مع وجهات نظر متعددة وربطها بالسياق.
-التفكير النقدي: طرح الأسئلة حول المعاني والتمييز بين الحقيقة والتضليل.
-الحد من العزلة: أثبتت الدراسات أن الانخراط في قراءة نصوص طويلة (خاصة في سياقات جماعية) يقلل من مشاعر الوحدة والتوتر المرتبط بالأخبار السلبية.

في مواجهة "السرعة الجنونية" للمعلومات، يصبح التباطؤ خياراً استراتيجياً. إن التوقف لثوانٍ إضافية لتقييم المحتوى لا يحمي المستخدم من الوقوع في فخ التضليل فحسب، بل يعيد للدماغ قدرته على "الحوار الفكري" مع النصوص بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها.


القراءة المتأنية لا تعني الانعزال عن الواقع الرقمي، بل تعني امتلاك القدرة على الانتقال بين "سرعات قراءة" مختلفة. إنها الأداة الأكثر فاعلية اليوم لاستعادة التوازن الذهني وبناء وعي نقدي قادر على الفهم العميق في عالم يكتفي بالتلقي السريع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل على القاصرين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا المرأة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"فخ التضليل" على الواتساب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: ستعمل الحكومة على التواصل مع حكومات المعتقلين من "داعش" لاستعادتهم
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

يوم لا

التركي

الترك

أخبار

تيجي

هنية

تركي

ثوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:07 | 2026-01-22
Lebanon24
00:40 | 2026-01-22
Lebanon24
22:50 | 2026-01-21
Lebanon24
16:00 | 2026-01-21
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21
Lebanon24
09:53 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24