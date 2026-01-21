تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
21-01-2026 | 22:50
برجك اليوم
الحمل
اليوم يحمل فرصًا مهنية للتوسع من خلال شراكات جديدة، لكن احذر من الوعود غير الواقعية، فحدسك سيكون خير مرشد. عاطفياً، قد يفاجئك شريكك بما يعزز الثقة بينكما. العمل هادئ، مما يمنحك فرصة لإنهاء المهام المؤجلة. صحتك قد تتأثر ببعض المتاعب الموسمية، فاحرص على الراحة وشرب السوائل.
الثور
ثقتك بنفسك تجذب الانتباه، والعاطفة في أجواء رومانسية مثالية للخروج مع الشريك. مهنياً، الانضباط والجدية مطلوبان لتحقيق الاستقرار المالي. صحتك تتحسن مع تناول الطعام الصحي الطازج، لا سيما الخضروات والفواكه، مع تقليل الكافيين لتعزيز النشاط.
الجوزاء
اليوم مناسب لإنجاز المهام العملية بسرعة بفضل تركيزك العالي، لكن فكر جيدًا قبل اتخاذ قرارات عاطفية. في العمل، كن حذرًا من من حولك لتجنب الاستغلال. صحياً، مارس النشاط البدني، مثل اليوجا مع صديق، لتعزيز الالتزام والمتعة.
السرطان
قد تواجه بعض الأوجاع العضلية نتيجة قلة النشاط، فالمشي أو الركض يعزز الإندورفين. عاطفياً، التغييرات الإيجابية مع الشريك تعزز التقارب. في العمل، انتبه للمعلومات المهمة. صحتك تتحسن مع تجربة نكهات وروائح جديدة ضمن الروتين الغذائي.
الأسد
غياب أحد أفراد الأسرة قد يثير القلق، لكن الاتصال بالأصدقاء والزملاء يساعدك على تجاوز الموقف. عاطفياً، الصراحة أفضل من الإخفاء. في العمل، ركز على مهامك الخاصة. صحياً، جرب النشاط البدني أو الرقص لإعادة الحيوية لجسمك.
العذراء
أصدقاؤك قد يحتاجون لدعمك، فلا تتسرع في الحكم عليهم. عاطفياً، التغييرات تساعد على كسر الروتين. العمل يتطلب بعض المرح حتى في المواقف الرسمية. صحتك تتحسن بالاهتمام بالمظهر والعناية الذاتية.
الميزان
كفاءتك في ذروتها اليوم، ما يساعدك على إنجاز المهام قبل الشعور بالملل. عاطفياً، الكواكب تحفز التواصل الاجتماعي وتعميق الروابط. العمل يحتاج لمراجعة الأمور بدقة لضمان نتائج أفضل. صحتك تتحسن مع التغذية الصحية وممارسة الاهتمام بالنفس داخلياً وخارجياً.
العقرب
اليوم قد تشعر بالحيرة، فالأفضل ترك الأمور لتأخذ مجراها الطبيعي مؤقتًا. عاطفياً، شارك في الأنشطة الجماعية لتوسيع دائرة معارفك. مهنياً، تجنب الدخول في صراعات غير ضرورية. صحياً، ركز على رعاية نفسك داخلياً وخارجياً.
القوس
اليوم مناسب لإجراء المكالمات وكتابة الرسائل لفتح أبواب تفاهم جديدة. عاطفياً، لا تتسرع في تقديم وعود. العمل قد يشهد تغييرات مفاجئة لكنها ضرورية لتقدمك. صحياً، تخلص من الأعباء الجسدية والعقلية وامنح نفسك شعورًا بالحرية.
الجدي
قد تنشغل بمهام صغيرة في المنزل، ولا تتردد في طلب المساعدة. عاطفياً، تميل للأشخاص الناضجين والمحادثات العميقة. العمل يختبر مهاراتك وكفاءتك، والنجاح يعتمد على استعدادك. صحياً، ركز على عادة صحية بسيطة مثل شرب كمية كافية من الماء.
الدلو
مهنياً، أفكارك مركزة على العمل والطموحات، رغم بعض التعب. عاطفياً، تقديرك للشريك يساعد على تجاوز التوتر. قد تظهر فرصة مهنية جديدة فكن مستعدًا لاقتناصها. صحياً، التزم بأسلوب حياة متوازن وابتعد عن الوجبات السريعة لتعزيز الطاقة.
الحوت
اليوم يسيطر الجانب العائلي، مع احتمال نقاشات مهمة مع الأقارب، فتأني ومرونة ضرورية. عاطفياً، توقف عن الإفراط في التفكير بمشاكل العلاقة واستمتع باللحظة. عملك روتيني، ففكر في خيارات مهنية جديدة. صحياً، تحتاج لاستراحة فعّالة مثل التأمل أو جلسة تدليك.
