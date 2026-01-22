تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:04
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة بني سويف.
 
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغا من طالب مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض من نوع كتر، ما أسفر عن إصابته بالإصابات المشار إليها.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة المركز، وتم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية مشاجرة سابقة نشبت بينهم وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)
 
