بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر ، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة بني .وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغا من طالب مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض من نوع كتر، ما أسفر عن إصابته بالإصابات المشار إليها.وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة المركز، وتم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية مشاجرة سابقة نشبت بينهم وبين المجني عليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)