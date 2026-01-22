بينهما "كيلومترات" وجفاء.. الملك تشارلز يغادر لندن "دون وداع" هاري

رغم تواجد قطبي في العاصمة في اليوم ذاته، غادر الملك المدينة دون لقاء نجله الأمير هاري، لتكرس هذه "المسافة القريبة" استمرار القطيعة بين الأب وابنه رغم جداول الأعمال المزدحمة.



الملك أمضى يومه في "لانكستر هاوس"، حيث حضر حفل استقبال رسمي لدعم التراث الإندونيسي بحضور الرئيس برابو سوبيانتو؛ وظهر الملك في أجواء ودية وماطرة، منشغلاً بالتقاط الصور الرسمية وتأدية مهامه الدبلوماسية.



وعلى بُعد كيلومترات قليلة، كان دوق ساسكس يخوض معركة من نوع آخر أمام محاكم العدل الملكية؛ هاري، الذي بدا متأثراً خلال شهادته ضد ناشر صحيفة " ميل"، أكد أن الملاحقات الإعلامية "جعلت حياة زوجته بائسة"، متهماً الصحافة بالتنصت على هواتفه واستهدافه المستمر.



ورغم تقارير سابقة تحدثت عن تحسن طفيف في قنوات التواصل، إلا أن هذا التواجد المتزامن في لندن انتهى دون "لقاء الصدفة"، ليبقى آخر اجتماع رسمي بينهما يعود لأكثر من عام، بينما ينشغل هاري بمقاضاة "أسوشيتد نيوزبيبرز" إلى جانب مشاهير مثل إلتون جون.







