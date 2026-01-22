تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
بينهما "كيلومترات" وجفاء.. الملك تشارلز يغادر لندن "دون وداع" هاري
Lebanon 24
22-01-2026
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم تواجد قطبي
العائلة المالكة
في العاصمة
البريطانية
لندن
في اليوم ذاته، غادر الملك
تشارلز الثالث
المدينة دون لقاء نجله الأمير هاري، لتكرس هذه "المسافة القريبة" استمرار القطيعة بين الأب وابنه رغم جداول الأعمال المزدحمة.
الملك
تشارلز
أمضى يومه في "لانكستر هاوس"، حيث حضر حفل استقبال رسمي لدعم التراث الإندونيسي بحضور الرئيس برابو سوبيانتو؛ وظهر الملك في أجواء ودية وماطرة، منشغلاً بالتقاط الصور الرسمية وتأدية مهامه الدبلوماسية.
وعلى بُعد كيلومترات قليلة، كان دوق ساسكس يخوض معركة من نوع آخر أمام محاكم العدل الملكية؛ هاري، الذي بدا متأثراً خلال شهادته ضد ناشر صحيفة "
ديلي
ميل"، أكد أن الملاحقات الإعلامية "جعلت حياة زوجته بائسة"، متهماً الصحافة بالتنصت على هواتفه واستهدافه المستمر.
ورغم تقارير سابقة تحدثت عن تحسن طفيف في قنوات التواصل، إلا أن هذا التواجد المتزامن في لندن انتهى دون "لقاء الصدفة"، ليبقى آخر اجتماع رسمي بينهما يعود لأكثر من عام، بينما ينشغل هاري بمقاضاة "أسوشيتد نيوزبيبرز" إلى جانب مشاهير مثل إلتون جون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
Lebanon 24
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
22/01/2026 18:20:36
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
Lebanon 24
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
22/01/2026 18:20:36
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير هاري يسخر من ترامب: "أميركا اختارت ملكًا!
Lebanon 24
الأمير هاري يسخر من ترامب: "أميركا اختارت ملكًا!
22/01/2026 18:20:36
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرة المدينة "مؤقتا" بسبب توقف التدفئة
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرة المدينة "مؤقتا" بسبب توقف التدفئة
22/01/2026 18:20:36
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
العائلة المالكة
تشارلز الثالث
البريطانية
البريطاني
دبلوماسي
الملاح
الصحاف
قد يعجبك أيضاً
في عيد الحب.. 8 وجهات سفر رومانسية لتمضية أجواء استثنائية
Lebanon 24
في عيد الحب.. 8 وجهات سفر رومانسية لتمضية أجواء استثنائية
11:07 | 2026-01-22
22/01/2026 11:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
Lebanon 24
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
11:07 | 2026-01-22
22/01/2026 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مليون دولار" مجرد عربون.. هل تحجز غرفتك في أول فندق على القمر؟
Lebanon 24
"مليون دولار" مجرد عربون.. هل تحجز غرفتك في أول فندق على القمر؟
09:17 | 2026-01-22
22/01/2026 09:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل ترامب "بطل" في لندن.. هكذا أنقذ صديقته من "موت محتم" عبر الكاميرا
Lebanon 24
نجل ترامب "بطل" في لندن.. هكذا أنقذ صديقته من "موت محتم" عبر الكاميرا
08:14 | 2026-01-22
22/01/2026 08:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. إغلاق مطعم بعد إصابة 22 شخصاً بالتسمم
Lebanon 24
في بلد عربي.. إغلاق مطعم بعد إصابة 22 شخصاً بالتسمم
07:50 | 2026-01-22
22/01/2026 07:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:07 | 2026-01-22
في عيد الحب.. 8 وجهات سفر رومانسية لتمضية أجواء استثنائية
11:07 | 2026-01-22
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
09:17 | 2026-01-22
"مليون دولار" مجرد عربون.. هل تحجز غرفتك في أول فندق على القمر؟
08:14 | 2026-01-22
نجل ترامب "بطل" في لندن.. هكذا أنقذ صديقته من "موت محتم" عبر الكاميرا
07:50 | 2026-01-22
في بلد عربي.. إغلاق مطعم بعد إصابة 22 شخصاً بالتسمم
03:04 | 2026-01-22
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24