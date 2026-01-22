تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
طالب ماجستير يحوّل "تعليم ركوب الدراجات" إلى مشروع مربح
Lebanon 24
22-01-2026
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في
الصين
قصة شاب يُدعى لي، يدرس في السنة الثالثة من برنامج الماجستير بجامعة شنغهاي للرياضة، استطاع خلال عامين تحقيق دخل لافت عبر تعليم الكبار ركوب الدراجات.
وبحسب ما نُقل عن SCMP، لاحظ لي قبل سنوات مع صديق له وجود طلب فعلي على هذا النوع من الدروس، فقررا إطلاق مشروع تجاري، قبل أن ينسحب الصديق لاحقاً بعد حصوله على وظيفة مستقرة في شنغهاي.
واستثمر لي وقت فراغه بعد انضمامه إلى نادي التجديف وقوفاً، وبدأ بتقديم حصص تدريبية، بالتوازي مع نشر مقاطع فيديو تعليمية على منصات التواصل، ما ساعده على جذب الاهتمام. وخلال شهرين فقط، تلقى أول طلب، ثم توسعت قاعدة العملاء مع تزايد الطلب.
ويعتمد لي على اختيار مساحات واسعة قريبة من منازل المتدربين لإقامة الدروس، ويعرض باقة "ضمان النجاح" بسعر 800 يوان (نحو 110 دولارات)، تضمن للمتدرب القدرة على ركوب الدراجة بنهاية
الدورة
. وتشمل الباقة عادة حصتين للبالغين، تمتد كل حصة بين ساعة ونصف وساعتين، بينما يحتاج الأطفال إلى عدد أكبر من الحصص بمدة أقل من ساعة ونصف بسبب محدودية قدرتهم البدنية.
وحتى الآن، درّب لي نحو 700 شخص تتراوح أعمارهم بين 4 و68 عاماً، وتشكل الفئة العمرية بين العشرينات والثلاثينات النسبة الأكبر من العملاء، فيما تمثل النساء 70% منهم. وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الإقبال، مشيراً إلى أن بعض المتدربين يسعون لتحسين تنقلهم اليومي، فيما يتعلم آخرون بسرعة لأسباب مهنية.
ومن المقرر أن يتخرج لي في حزيران، ويخطط لتطوير أساليبه التعليمية وتوسيع نشاطه في شنغهاي والمقاطعات المجاورة تشيجيانغ وجيانغسو. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زخم باريس وعودة الخماسية: هل يربح لبنان "معركة الوقت" قبل مؤتمر دعم الجيش؟
Lebanon 24
زخم باريس وعودة الخماسية: هل يربح لبنان "معركة الوقت" قبل مؤتمر دعم الجيش؟
23/01/2026 01:31:22
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك تايمز: سنعيد بناء فنزويلا بطريقة "مربحة للغاية"
Lebanon 24
ترامب لنيويورك تايمز: سنعيد بناء فنزويلا بطريقة "مربحة للغاية"
23/01/2026 01:31:22
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
23/01/2026 01:31:22
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
23/01/2026 01:31:22
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاطعات
العمري
الدورة
جيانغ
اثينا
الصين
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
16:37 | 2026-01-22
22/01/2026 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟
Lebanon 24
كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟
16:33 | 2026-01-22
22/01/2026 04:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سرقة أغلى متجر للساعات في لندن
Lebanon 24
بالفيديو.. سرقة أغلى متجر للساعات في لندن
16:04 | 2026-01-22
22/01/2026 04:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور)
Lebanon 24
قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور)
15:24 | 2026-01-22
22/01/2026 03:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أم قُتلت على يد زوجها الخائن في مؤامرة اغتصاب ملفقة
Lebanon 24
أم قُتلت على يد زوجها الخائن في مؤامرة اغتصاب ملفقة
15:13 | 2026-01-22
22/01/2026 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:37 | 2026-01-22
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
16:33 | 2026-01-22
كيف تحوّلت نظارات ماكرون في دافوس إلى مكسب بملايين الدولارات؟
16:04 | 2026-01-22
بالفيديو.. سرقة أغلى متجر للساعات في لندن
15:24 | 2026-01-22
قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور)
15:13 | 2026-01-22
أم قُتلت على يد زوجها الخائن في مؤامرة اغتصاب ملفقة
14:29 | 2026-01-22
بالفيديو.. لبناني يسبح مع أكبر أفاعي العالم
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24