أم قُتلت على يد زوجها الخائن في مؤامرة اغتصاب ملفقة

قُتلت أم من ولاية فرجينيا في عملية اغتصاب ملفقة ومُدبّرة من قبل زوجها "الخائن" ومربية أطفالها، قضت سنوات تعمل كممرضة لضحايا الاعتداء الجنسي، بحسب " بوست".

وحسب الموقع، قُتلت كريستين بانفيلد، وهي أم من ولاية فرجينيا تبلغ 37 عاماً، في واقعة تقول السلطات الأميركية إنها كانت مُدبّرة، بعدما وُجّهت الاتهامات إلى زوجها بانفيلد ومربية أطفالهما جوليانا بيريس ماجالهايس بالتخطيط لسيناريو اعتداء مُفبرك بهدف التخلص منها.وبحسب ما ورد في ملفها المهني، كانت كريستين قد عملت لسنوات في مجال دعم ضحايا الاعتداء الجنسي، بينها فترة كممرضة فاحصة لحالات الاعتداء في لونغ آيلاند، ثم تولّت دوراً إشرافياً ضمن برنامج للعنف المنزلي.وتقول إن الزوج والمربية استدرجا شخصاً ثالثاً إلى المنزل عبر تواصل إلكتروني منتحلين هوية الضحية، قبل أن تنتهي الواقعة بمقتل كريستين، فيما اعتُقل الزوج لاحقاً في أيلول 2024 ورفض التهم الموجهة إليه، وفق ما نقلته التقارير، في حين قدّمت المربية إفادتها بعد اتفاق قضائي.