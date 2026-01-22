بالفيديو.. سرقة أغلى متجر للساعات في لندن

شهدت العاصمة عملية سطو جريئة استهدفت أحد أغلى متاجر الساعات الفاخرة التابعة لعلامة رولكس، وذلك في وضح النهار بمنطقة نايتسبريدج، إحدى أرقى أحياء المدينة.ونفّذت عصابة مسلحة تستقل دراجات نارية عملية الاقتحام، حيث استولت على ساعات ثمينة تُقدّر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني، قبل أن تلوذ بالفرار.