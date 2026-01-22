تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
بالفيديو.. سرقة أغلى متجر للساعات في لندن
Lebanon 24
22-01-2026
|
16:04
شهدت العاصمة
البريطانية
لندن
عملية سطو جريئة استهدفت أحد أغلى متاجر الساعات الفاخرة التابعة لعلامة رولكس، وذلك في وضح النهار بمنطقة نايتسبريدج، إحدى أرقى أحياء المدينة.
ونفّذت عصابة مسلحة تستقل دراجات نارية عملية الاقتحام، حيث استولت على ساعات ثمينة تُقدّر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني، قبل أن تلوذ بالفرار.
pic.twitter.com/1YS3RDIzWv
— منوعات (@Rorala33)
January 22, 2026
