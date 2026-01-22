من معرض راقٍ.. اختفاء 26 سيارة فاخرة

استيقظت على واقعة اختفاء غامض طالت 26 سيارة فاخرة من أحد أرقى معارضها، في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة الروسية.



اللافت أن المنفّذ لم يكن عصابة من الخارج، بل موظفًا سابقًا في المعرض استغل معرفته بتفاصيل الشركة وثغرات نظامها الأمني. وعلى مدى ستة أشهر، تمكّن من الاستيلاء على سيارات كانت تُستخدم لأغراض الدعاية والإعلان، بقيمة تجاوزت 800 ألف دولار أميركي.



وبحسب المعطيات، أدار المتهم نشاطًا موازيًا عبر تطبيقات المراسلة، أبرم من خلاله صفقات مشبوهة وباع السيارات لعميل، مع ترتيب عمليات بيع غير قانونية. وتولى المشتري نقل السيارات بواسطة شاحنة سحب بعد الدفع، في وضح النهار.



الشرطة الروسية قالت إنها وبعد تحقيقات جنائية مكثفة تمكنت من تفكيك خيوط القضية وإلقاء القبض على العقل المدبّر. وحتى الآن، استعادت السلطات 7 سيارات من مناطق متفرقة، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن بقية السيارات المفقودة. (ارم)

