تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

من معرض راقٍ.. اختفاء 26 سيارة فاخرة

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:33
A-
A+
من معرض راقٍ.. اختفاء 26 سيارة فاخرة
من معرض راقٍ.. اختفاء 26 سيارة فاخرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استيقظت موسكو على واقعة اختفاء غامض طالت 26 سيارة فاخرة من أحد أرقى معارضها، في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة الروسية.

اللافت أن المنفّذ لم يكن عصابة من الخارج، بل موظفًا سابقًا في المعرض استغل معرفته بتفاصيل الشركة وثغرات نظامها الأمني. وعلى مدى ستة أشهر، تمكّن من الاستيلاء على سيارات كانت تُستخدم لأغراض الدعاية والإعلان، بقيمة تجاوزت 800 ألف دولار أميركي.

وبحسب المعطيات، أدار المتهم نشاطًا موازيًا عبر تطبيقات المراسلة، أبرم من خلاله صفقات مشبوهة وباع السيارات لعميل، مع ترتيب عمليات بيع غير قانونية. وتولى المشتري نقل السيارات بواسطة شاحنة سحب بعد الدفع، في وضح النهار.

الشرطة الروسية قالت إنها وبعد تحقيقات جنائية مكثفة تمكنت من تفكيك خيوط القضية وإلقاء القبض على العقل المدبّر. وحتى الآن، استعادت السلطات 7 سيارات من مناطق متفرقة، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن بقية السيارات المفقودة. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عصابة متخصصة بسرقة الأسلحة والسيارات الفاخرة بقبضة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلا غامضة وسيارات فاخرة.. تحقيقات تلاحق رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: أنباء أولية عن تعرض شرطي للدهس في القدس والشرطة تلاحق سيارة مشبوهة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24

استيل

موسكو

الروس

مشتري

بواس

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
01:25 | 2026-01-23
Lebanon24
01:07 | 2026-01-23
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
Lebanon24
22:21 | 2026-01-22
Lebanon24
16:37 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24