الصين تعرض أول فيلم عن الأمن القومي

يُعرض أول فيلم صيني طويل بإنتاج ضخم يركز على الأمن القومي في شباك التذاكر مع حلول السنة القمرية الجديدة، في خطوة تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر التجسس.
يحمل الفيلم عنوان (جينغتشي وو شنغ) أو بالإنجليزية "سكير أوت"، وتدور أحداثه حول تسريب معلومات عن أحدث طائرة مقاتلة صينية، ما يؤدي إلى مطاردة ضباط الأمن القومي لجاسوس، في إطار حبكة مثيرة.
تم تصوير معظم مشاهد الفيلم في مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي الصيني، ويُعد العمل أول فيلم طويل في البلاد يركز على الأمن القومي المعاصر.
ووفقًا لتلفزيون الصين المركزي، فإن الحبكة جاءت بناء على إرشادات وزارة أمن الدولة، بهدف تسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة التجسس والحفاظ على السرية، وتعزيز هذه القيم في الثقافة الشعبية.
وسابقًا، كانت وزارة الأمن القومي قد أنتجت أو أثرت في أعمال درامية تلفزيونية وأفلام وثائقية حول الأمن القومي، إلا أن هذا الفيلم يمثل أول إنتاج سينمائي ضخم يُعرض خلال موسم السنة القمرية الجديدة، الذي يشهد عادة ذروة مشاهدة الأفلام وإيرادات قياسية ويجذب العائلات والشباب.
ويعكس الفيلم استراتيجية القوة الناعمة للصين، باستخدام السينما للترويج لروايات الأمن القومي في بيئة حضرية حديثة.