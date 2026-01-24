تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل

Lebanon 24
24-01-2026 | 00:00
A-
A+
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قررت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد مشاهير تطبيق «تيك توك» الذي يطلق على نفسه لقب «العندليب الأبيض»، متهمة إياه باستغلال اسم وسيرة الفنان الراحل وتشويه صورته.

وأعلنت عائلة «العندليب الأسمر»، في بيان نشره محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ عبر حسابه على «فيسبوك»، تكليف المستشار القانوني للأسرة باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد صانع المحتوى، مؤكدة أنه يتعمد الإساءة إلى اسم الفنان الراحل وتاريخه الفني.

وشدد البيان على تحذير الأسرة من استخدام اسم أو صور عبد الحليم حافظ بأي شكل من الأشكال دون الرجوع إليها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور شاب يُدعى «ت. ش» عبر تطبيق «تيك توك»، مُطلقًا على نفسه لقب «العندليب الأبيض»، ومروجًا لكونه شبيهًا للفنان الراحل، قبل أن يتحول أسلوبه لاحقًا إلى السخرية، الأمر الذي أثار استياء عائلة عبد الحليم حافظ.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل وفاتها.. ماذا دار بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في المكالمة الأخيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ورثة عبد الحليم يتحرّكون قضائياً لوقف حفل "حليم" في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الحليم حافظ

عبد الحليم

محمد شبانة

محمد ش

فيسبوك

الأسمر

شبانة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-23
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
14:00 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24