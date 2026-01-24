أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل

قررت أسرة الفنان الراحل اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد مشاهير تطبيق «تيك توك» الذي يطلق على نفسه لقب «العندليب الأبيض»، متهمة إياه باستغلال اسم وسيرة الفنان الراحل وتشويه صورته.

وأعلنت عائلة «العندليب الأسمر»، في بيان نشره نجل شقيق عبد عبر حسابه على «فيسبوك»، تكليف المستشار القانوني للأسرة باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد صانع المحتوى، مؤكدة أنه يتعمد الإساءة إلى اسم الفنان الراحل وتاريخه الفني.

وشدد البيان على تحذير الأسرة من استخدام اسم أو صور حافظ بأي شكل من الأشكال دون الرجوع إليها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور شاب يُدعى «ت. ش» عبر تطبيق «تيك توك»، مُطلقًا على نفسه لقب «العندليب الأبيض»، ومروجًا لكونه شبيهًا للفنان الراحل، قبل أن يتحول أسلوبه لاحقًا إلى السخرية، الأمر الذي أثار استياء عائلة عبد الحليم حافظ.