مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟

من المتوقع ان يبدأ شهر المبارك لعام 2026 يوم الخميس 19 شباط المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 20 آذار وذلك رهناً بتحري رؤية الشهر الفضيل.وتُظهر الحسابات الفلكية أن ساعات الصيام في معظم ستتراوح بين 12 و13 ساعة يومياً، ما يجعل رمضان 2026 من أكثر مواسم الصيام اعتدالًا خلال السنوات الأخيرة.ويعود ذلك جزئياً إلى توقيت حلول الشهر في نهاية الشتاء وبداية الربيع، حيث تكون ساعات النهار أقصر مقارنة بالصيف، لكن مع تقدم الأيام ستزداد ساعات الصيام تدريجيًا، لتكون الأيام الأخيرة أطول قليلاً، وفقاً لموقع "غلف نيوز".وتختلف مدة الصيام بين دولة وأخرى بحسب الموقع الجغرافي، إذ تتمتع الدول القريبة من خط الاستواء بساعات نهار شبه ثابتة على مدار العام، بينما تشهد الدول الواقعة شمالًا أو جنوباً تغيرات موسمية أكبر.في مصر، يُتوقع أن تبدأ ساعات الصيام في بحوالي 12 ساعة و40 دقيقة، لترتفع تدريجيًا إلى نحو 13 ساعة بحلول نهاية الشهر.كما تسود أنماط مشابهة في دول العربي، بما في ذلك والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، مع فروق طفيفة بين المدن.أما في بلاد الشام والعراق، فستسير ساعات الصيام على نفس النهج، بينما قد تشهد دول شمال مثل المغرب والجزائر وتونس اختلافات بسيطة نتيجة خطوط الطول وتوقيت غروب الشمس، لكنها تبقى ضمن النطاق نفسه.في المقابل تزداد ساعات الصيام شمالًا، ففي ، تبدأ حوالي 12 ساعة ونصف، لترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 13 ساعة مع تقدم أيام رمضان.وفي ، بما في ذلك المتحدة وألمانيا ودول إسكندنافيا، يسود صيام أطول نظراً لارتفاع خطوط ، رغم أن ذلك لن يكون قاسياً في عام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة.