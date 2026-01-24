تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:00
A-
A+
مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟
مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المتوقع ان يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2026 يوم الخميس 19 شباط المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 20 آذار وذلك رهناً بتحري رؤية هلال الشهر الفضيل.

وتُظهر الحسابات الفلكية أن ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستتراوح بين 12 و13 ساعة يومياً، ما يجعل رمضان 2026 من أكثر مواسم الصيام اعتدالًا خلال السنوات الأخيرة.

ويعود ذلك جزئياً إلى توقيت حلول الشهر في نهاية الشتاء وبداية الربيع، حيث تكون ساعات النهار أقصر مقارنة بالصيف، لكن مع تقدم الأيام ستزداد ساعات الصيام تدريجيًا، لتكون الأيام الأخيرة أطول قليلاً، وفقاً لموقع "غلف نيوز".

وتختلف مدة الصيام بين دولة وأخرى بحسب الموقع الجغرافي، إذ تتمتع الدول القريبة من خط الاستواء بساعات نهار شبه ثابتة على مدار العام، بينما تشهد الدول الواقعة شمالًا أو جنوباً تغيرات موسمية أكبر.

في مصر، يُتوقع أن تبدأ ساعات الصيام في القاهرة بحوالي 12 ساعة و40 دقيقة، لترتفع تدريجيًا إلى نحو 13 ساعة بحلول نهاية الشهر.

كما تسود أنماط مشابهة في دول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، مع فروق طفيفة بين المدن.


أما في بلاد الشام والعراق، فستسير ساعات الصيام على نفس النهج، بينما قد تشهد دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس اختلافات بسيطة نتيجة خطوط الطول وتوقيت غروب الشمس، لكنها تبقى ضمن النطاق نفسه.

في المقابل تزداد ساعات الصيام شمالًا، ففي نيويورك، تبدأ حوالي 12 ساعة ونصف، لترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 13 ساعة مع تقدم أيام رمضان.

وفي أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا ودول إسكندنافيا، يسود صيام أطول نظراً لارتفاع خطوط العرض، رغم أن ذلك لن يكون قاسياً في عام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: جنودنا يجهزون "هداياهم" لروسيا مع اقتراب العام الجديد
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 12:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

الإمارات

السعودية

القاهرة

ألمانيا

المملكة

نيويورك

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-01-24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-24
Lebanon24
00:00 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-23
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24