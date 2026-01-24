تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

انتحل صفة طبيب لبيع المخدرات داخل عيادته!

Lebanon 24
24-01-2026 | 08:38
A-
A+
انتحل صفة طبيب لبيع المخدرات داخل عيادته!
انتحل صفة طبيب لبيع المخدرات داخل عيادته! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة طبيب باطنية وجراحة، للترويج لبضاعته الممنوعة وبيعها داخل العيادة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على 160 حبة مخدرة، وميزان لقياس المواد المخدرة، وإبر مستخدمة داخل العيادة الواقعة في منطقة العماري. (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتحل صفة ضابط في الأمن العام.. والمديرية توقفه
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة انتحال صفة طبيب تجميل تتفاقم.. أين رقابة وزارة الصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة شريكَيْه.. هذا ما فعله رجل انتحل صفة موظف أممي بزوجين!
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

العراقية

ارم نيوز

العراقي

العراق

العمار

عراقية

بغداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-01-24
Lebanon24
07:10 | 2026-01-24
Lebanon24
05:12 | 2026-01-24
Lebanon24
04:00 | 2026-01-24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24