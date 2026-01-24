انتحل صفة طبيب لبيع المخدرات داخل عيادته!

ألقت في العاصمة ، القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة طبيب باطنية وجراحة، للترويج لبضاعته الممنوعة وبيعها داخل العيادة.



وعثرت الأجهزة الأمنية على 160 حبة مخدرة، وميزان لقياس المواد المخدرة، وإبر مستخدمة داخل العيادة الواقعة في منطقة العماري. (ارم نيوز)

