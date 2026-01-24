تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
انتحل صفة طبيب لبيع المخدرات داخل عيادته!
Lebanon 24
24-01-2026
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
الأجهزة الأمنية
في العاصمة
العراقية
بغداد
، القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة طبيب باطنية وجراحة، للترويج لبضاعته الممنوعة وبيعها داخل العيادة.
وعثرت الأجهزة الأمنية على 160 حبة مخدرة، وميزان لقياس المواد المخدرة، وإبر مستخدمة داخل العيادة الواقعة في منطقة العماري. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتحل صفة ضابط في الأمن العام.. والمديرية توقفه
Lebanon 24
انتحل صفة ضابط في الأمن العام.. والمديرية توقفه
24/01/2026 17:25:24
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة انتحال صفة طبيب تجميل تتفاقم.. أين رقابة وزارة الصحة؟
Lebanon 24
ظاهرة انتحال صفة طبيب تجميل تتفاقم.. أين رقابة وزارة الصحة؟
24/01/2026 17:25:24
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا
Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا
24/01/2026 17:25:24
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة شريكَيْه.. هذا ما فعله رجل انتحل صفة موظف أممي بزوجين!
Lebanon 24
برفقة شريكَيْه.. هذا ما فعله رجل انتحل صفة موظف أممي بزوجين!
24/01/2026 17:25:24
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
العراقية
ارم نيوز
العراقي
العراق
العمار
عراقية
بغداد
تابع
قد يعجبك أيضاً
في العراق... أحرق طليقته بمادة شديدة الخطورة
Lebanon 24
في العراق... أحرق طليقته بمادة شديدة الخطورة
10:20 | 2026-01-24
24/01/2026 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
Lebanon 24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
07:10 | 2026-01-24
24/01/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
Lebanon 24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
05:12 | 2026-01-24
24/01/2026 05:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟
Lebanon 24
مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟
04:00 | 2026-01-24
24/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام لأحد المصارف.. ومُفاجأة بهوية السارق! (فيديو)
Lebanon 24
اقتحام لأحد المصارف.. ومُفاجأة بهوية السارق! (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:20 | 2026-01-24
في العراق... أحرق طليقته بمادة شديدة الخطورة
07:10 | 2026-01-24
إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!
05:12 | 2026-01-24
6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ
04:00 | 2026-01-24
مع اقتراب شهر رمضان.. كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟
03:00 | 2026-01-24
اقتحام لأحد المصارف.. ومُفاجأة بهوية السارق! (فيديو)
01:00 | 2026-01-24
بعد وفاة رضيعين.. حليب ملوث بمادة سامة يُثير الهلع
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 17:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24