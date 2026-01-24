تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
نساء "وهميات" بالذكاء الاصطناعي.. شبكة احتيال ضخمة نهبت الملايين في تركيا
أحبطت
السلطات الأمنية
التركية
واحدة من أكبر شبكات الاحتيال والمراهنات غير القانونية التي هزت الرأي العام، بعدما تبين استخدامها تقنيات
الذكاء الاصطناعي
لاستدراج الضحايا والاستيلاء على قرابة نصف مليار ليرة تركية.
وكشفت التحقيقات التي قادها فرع الجرائم الإلكترونية في ولاية "كوجالي" أن المنظمة الإجرامية التي يتزعمها المدعو "ب.إ.أو"، استخدمت صوراً لنساء منشأة عبر الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات وهمية للإيقاع بالمستخدمين عبر 5 تطبيقات مختلفة للمراهنات والقمار.
وأظهرت الرقابة المالية أن حجم المعاملات في حسابات المشتبه بهم تجاوز 483 مليون ليرة خلال عام 2025، جرى غسلها عبر منصات العملات الرقمية وتحويلها إلى شركة تابعة للمنظمة في
المملكة
المتحدة.
وأسفرت العملية الأمنية المتزامنة، التي شملت 28 محافظة عقب مراقبة استمرت 3 أشهر، عن توقيف 61 مشتبهاً بهم، من بينهم زعيم المنظمة الذي قُبض عليه في ولاية "
قيصري
". وأحيل الموقوفون إلى
القضاء
، حيث تقرر احتجاز 24 منهم ووضع الآخرين تحت المراقبة القضائية، وسط تحذيرات حكومية متجددة من مخاطر التسوق الإلكتروني والمنصات غير الموثوقة.
