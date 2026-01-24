بـ "ثمن بخس".. بيع دير تاريخي استضاف نابليون بونابرت في مزاد علني

بثمن بخس لا يتجاوز سعره "وجبة طعام"، بيع مجمع دير " " التاريخي في مدينة غلوبوكوي البيلاروسية، وهو المعلم الذي استضاف الفرنسي لعدة أيام خلال حملته الشهيرة ضد عام 1812.



ووفقاً لبيانات منصة التداول الإلكتروني (BUTB-Property)، رسا المزاد على مشترٍ وحيد دفع مبلغاً رمزياً قدره 47.25 روبلاً بيلاروسياً (ما يعادل نحو 17 دولاراً أمريكياً فقط). ويأتي هذا السعر الزهيد كـ "سعر وحدة أساسية" معتمدة في بيلاروس منذ مطلع كانون الثاني 2026، بهدف تشجيع المستثمرين على ترميم المباني التاريخية المهجورة.



المبنى الذي يعود للقرن السابع عشر، عانى من الإهمال منذ إعلانه "مهجوراً" عام 2014، وفشلت محاولات بيعه في أعوام 2022 و2023 و2025، حتى تم حسم الصفقة أخيراً. ويلتزم المالك الجديد بموجب العقد بتوقيع اتفاقية حماية تاريخية خلال شهر، والبدء بإجراءات الترميم تحت إشراف خلال عام واحد كحد أقصى.





