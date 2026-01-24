تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بـ "ثمن بخس".. بيع دير تاريخي استضاف نابليون بونابرت في مزاد علني
Lebanon 24
24-01-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بثمن بخس لا يتجاوز سعره "وجبة طعام"، بيع مجمع دير "
الكرملين
" التاريخي في مدينة غلوبوكوي البيلاروسية، وهو المعلم الذي استضاف
الإمبراطور
الفرنسي
نابليون بونابرت
لعدة أيام خلال حملته الشهيرة ضد
روسيا
عام 1812.
ووفقاً لبيانات منصة التداول الإلكتروني (BUTB-Property)، رسا المزاد على مشترٍ وحيد دفع مبلغاً رمزياً قدره 47.25 روبلاً بيلاروسياً (ما يعادل نحو 17 دولاراً أمريكياً فقط). ويأتي هذا السعر الزهيد كـ "سعر وحدة أساسية" معتمدة في بيلاروس منذ مطلع كانون الثاني 2026، بهدف تشجيع المستثمرين على ترميم المباني التاريخية المهجورة.
المبنى الذي يعود للقرن السابع عشر، عانى من الإهمال منذ إعلانه "مهجوراً" عام 2014، وفشلت محاولات بيعه في أعوام 2022 و2023 و2025، حتى تم حسم الصفقة أخيراً. ويلتزم المالك الجديد بموجب العقد بتوقيع اتفاقية حماية تاريخية خلال شهر، والبدء بإجراءات الترميم تحت إشراف
وزارة الثقافة
خلال عام واحد كحد أقصى.
نابليون بونابرت
وزارة الثكافة
الإمبراطور
الكرملين
نابليون
أمريكي
الكرمل
لاروسي
