19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
متفرقات
لقبه "نتنياهو" ومهنته مدير مغسلة.. قصة منتحل الهوية الذي خدع الجميع في الضفة
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحقيقات
الشرطة الإسرائيلية
عن قضية انتحال صفة مثيرة للجدل، بطلها مدير مغسلة في
الضفة الغربية
يُدعى "بوكوبزا"، عمد إلى تغيير اسم عائلته رسمياً في بطاقة الهوية ليصبح "
نتنياهو
"، دون وجود أي صلة قرابة تجمعه برئيس الوزراء
الإسرائيلي
.
وأفادت قناة "
i24 news
" بأن المتهم البالغ من العمر 51 عاماً، استغل اللقب الجديد لتسهيل أعماله المشبوهة وإضفاء هالة من النفوذ على نشاطه. ويواجه "نتنياهو المزيف" لائحة اتهام خطيرة تشمل تشغيل وإيواء فلسطينيين لا يحملون تصاريح عمل بشكل غير قانوني ولمدة ثمانية أشهر، وتوفير سكن مجهز لهم داخل المغسلة.
التحقيقات كشفت أيضاً أن المتهم لم يكتفِ بانتحال اسم العائلة، بل أطلق على مغسلته اسم "بولغات"، تيمناً بمصنع نسيج شهير أُغلق عام 2008، في محاولة لتضليل الزبائن وجذبهم. ورغم محاولات الدفاع إبقاء هويته طي الكتمان بدعوى حماية مكانته كرئيس تنفيذي لشركة معروفة، إلا أن اعترافات العمال والتحريات وضعت "نتنياهو المغسلة" في مواجهة اتهامات قد تُنهي مستقبله المهني.
