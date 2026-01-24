كشفت تحقيقات عن قضية انتحال صفة مثيرة للجدل، بطلها مدير مغسلة في يُدعى "بوكوبزا"، عمد إلى تغيير اسم عائلته رسمياً في بطاقة الهوية ليصبح " "، دون وجود أي صلة قرابة تجمعه برئيس الوزراء .



وأفادت قناة " " بأن المتهم البالغ من العمر 51 عاماً، استغل اللقب الجديد لتسهيل أعماله المشبوهة وإضفاء هالة من النفوذ على نشاطه. ويواجه "نتنياهو المزيف" لائحة اتهام خطيرة تشمل تشغيل وإيواء فلسطينيين لا يحملون تصاريح عمل بشكل غير قانوني ولمدة ثمانية أشهر، وتوفير سكن مجهز لهم داخل المغسلة.



التحقيقات كشفت أيضاً أن المتهم لم يكتفِ بانتحال اسم العائلة، بل أطلق على مغسلته اسم "بولغات"، تيمناً بمصنع نسيج شهير أُغلق عام 2008، في محاولة لتضليل الزبائن وجذبهم. ورغم محاولات الدفاع إبقاء هويته طي الكتمان بدعوى حماية مكانته كرئيس تنفيذي لشركة معروفة، إلا أن اعترافات العمال والتحريات وضعت "نتنياهو المغسلة" في مواجهة اتهامات قد تُنهي مستقبله المهني.





