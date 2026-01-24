تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
تحذير للآباء من عبارة تدمر مشاعر الأطفال عند الإصابة
Lebanon 24
24-01-2026
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يظن الآباء أن عبارة "أنت بخير" هي مفتاح القوة، تكشف خبيرة تربية الأطفال روث واتس عن وجه آخر لهذه الكلمة قد "يزعزع" ثقة الطفل بنفسه.
واعتبرت واتس، في نصيحة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، أن محاولة إقناع الطفل بأنه لا يتألم بينما يشعر هو بالعكس، تخلق فجوة بين مشاعره والواقع، وتجعله يشعر بأن "ألمه غير معترف به"، مما قد يطيل أمد البكاء والشعور بالخذلان النفسي.
بدلاً من القمع العاطفي بكلمة "انهض، لا تبكي"، تقترح الخبيرة استراتيجية "الاعتراف بالألم"، عبر استخدام عبارات تعاطف مثل: "أوه، لا بد أن هذا آلمك حقاً.. هل تحتاج عناقاً؟". وتؤكد واتس أن هذا الأسلوب لا يفسد الطفل، بل يمنحه شعوراً بالدعم يدفعه للنهوض بشكل أسرع، ويعزز قدرته على مواجهة الصعوبات مستقبلاً بمرونة أكبر.
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع هذه النصيحة، حيث أكد متابعون أن تبني مبدأ "الاستماع للألم" بدلاً من إنكاره، ساعد أطفالهم على تجاوز الإصابات البسيطة بهدوء، وحول لحظات البكاء إلى فرص لتعزيز
الثقة المتبادلة
بين الطفل ووالديه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
25/01/2026 12:39:17
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
25/01/2026 12:39:17
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزعاج أميركي من عون وسلام لاستخدامهما عبارة "احتواء السلاح"
Lebanon 24
إنزعاج أميركي من عون وسلام لاستخدامهما عبارة "احتواء السلاح"
25/01/2026 12:39:17
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
25/01/2026 12:39:17
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الثقة المتبادلة
تيجي
بيرة
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
04:22 | 2026-01-25
25/01/2026 04:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
Lebanon 24
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
03:20 | 2026-01-25
25/01/2026 03:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
02:41 | 2026-01-25
25/01/2026 02:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
01:24 | 2026-01-25
25/01/2026 01:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:50 | 2026-01-25
25/01/2026 12:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:22 | 2026-01-25
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
03:20 | 2026-01-25
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
02:41 | 2026-01-25
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
01:24 | 2026-01-25
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
00:50 | 2026-01-25
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:40 | 2026-01-25
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24