منوعات
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
Lebanon 24
25-01-2026
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكمل أليكس هونولد ما يُعتقد أنه أكبر تسلق حر منفرد في التاريخ في
المناطق الحضرية
يوم السبت، حيث تسلق الجزء الخارجي من مبنى تايبيه 101 الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار (11667 قدمًا) في أقل من ساعة و32 دقيقة خلال بث مباشر خاص على نتفليكس.
بدأ التسلق في تمام الساعة 9:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:07 بتوقيت غرينتش) في تايوان، وشكّل هذا أول تسلق حرّ منفرد لناطحة سحاب لهونولد. وقال إن البرج أسره لسنوات. وأضاف هونولد في مقابلة مسجلة مسبقًا: "لطالما رغبت في تسلق أروع شيء يمكنني إيجاده"، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بتسلق برج تاي 101 منذ 12 عامًا.
برز هونولد عالميًا بعد تسلقه جبل إل كابيتان في منتزه يوسيميتي الوطني بدون حبال في عام 2017 - وهو إنجاز تم توثيقه في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار Free Solo.
اجتذب برج تايبيه 101 أيضاً نخبة المتسلقين. ففي عام 2004، تسلقه
آلان
روبرت
، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي"، باستخدام الحبال. أما صعود هونولد فكان مختلفاً تماماً، إذ تم إنجازه بدون أنظمة حماية.
تم تسلق المبنى على ثلاث مراحل. شملت المرحلة الأولى، المعروفة باسم "الألواح"، 113 مترًا من الفولاذ والزجاج المائل. وبينما تجمع موظفو المكاتب عند النوافذ للتصوير والتلويح، ذكّرت المعلقة إيل دنكان المشاهدين بأن المبنى لا يزال مفتوحًا للجمهور. وفي الدقيقة 13 تقريبًا، صافح هونولد طفلًا من خلال نافذة عند إتمامه المرحلة الأولى.
تألفت المرحلة الثانية من ثمانية "صناديق خيزران" متراصة، يبلغ مجموعها 274 مترًا من التسلق العمودي، لكل منها ميل بزاوية سبع درجات.
وقالت زوجته،
ساني
ماكاندليس، إنه بدا مفعمًا بالحيوية. وأضافت: "هناك طاقة رائعة هنا، وهو يفعل ما يحب".
عندما تجاوز هونولد منتصف الطريق، ارتفع معدل ضربات قلبه إلى حوالي 165 نبضة في الدقيقة. توقف للحظات لتنظيف حذائه وأصابعه، ولاحظ وجود أوساخ وبقايا ألعاب نارية على الواجهة. وعند وصوله إلى الصندوق الثامن بعد حوالي ساعة وخمس دقائق، تأمل في تسلقه متجاوزًا المكاتب المأهولة. قال: "نحن جميعًا نخوض هذه التجربة المجنونة معًا".
شكّلت المرحلة الأخيرة، وهي القمة، تحدياً فريداً. لاحظ المعلقون أن الجزء المتدلي يتطلب قوة بدنية كبيرة في الجزء العلوي من الجسم، وأن الحلقات كانت تحتوي على أماكن محدودة يمكن لهونولد التمسك بها، وأن جزءاً من الهيكل الضيق يستحيل تسلقه مباشرة، مما اضطره إلى الانتقال إلى سلم لم يكن آمناً تماماً.
بعد لحظات من وصوله إلى القمة، احتفل هونولد قائلاً: "رائع! الجو عاصف. إذا كنتم تسمعونني، فأنا ما زلت أراكم، وأنا في غاية الحماس."
واختتم تسلقه بالتقاط صورة سيلفي من قمة تايبيه 101، مختتماً بذلك صعوداً تاريخياً تم إنجازه بسلاسة ودون أي حوادث.
