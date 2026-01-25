تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:40
A-
A+
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكمل أليكس هونولد ما يُعتقد أنه أكبر تسلق حر منفرد في التاريخ في المناطق الحضرية يوم السبت، حيث تسلق الجزء الخارجي من مبنى تايبيه 101 الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار (11667 قدمًا) في أقل من ساعة و32 دقيقة خلال بث مباشر خاص على نتفليكس.

بدأ التسلق في تمام الساعة 9:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:07 بتوقيت غرينتش) في تايوان، وشكّل هذا أول تسلق حرّ منفرد لناطحة سحاب لهونولد. وقال إن البرج أسره لسنوات. وأضاف هونولد في مقابلة مسجلة مسبقًا: "لطالما رغبت في تسلق أروع شيء يمكنني إيجاده"، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بتسلق برج تاي 101 منذ 12 عامًا.

برز هونولد عالميًا بعد تسلقه جبل إل كابيتان في منتزه يوسيميتي الوطني بدون حبال في عام 2017 - وهو إنجاز تم توثيقه في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار Free Solo.

اجتذب برج تايبيه 101 أيضاً نخبة المتسلقين. ففي عام 2004، تسلقه آلان روبرت، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي"، باستخدام الحبال. أما صعود هونولد فكان مختلفاً تماماً، إذ تم إنجازه بدون أنظمة حماية.

تم تسلق المبنى على ثلاث مراحل. شملت المرحلة الأولى، المعروفة باسم "الألواح"، 113 مترًا من الفولاذ والزجاج المائل. وبينما تجمع موظفو المكاتب عند النوافذ للتصوير والتلويح، ذكّرت المعلقة إيل دنكان المشاهدين بأن المبنى لا يزال مفتوحًا للجمهور. وفي الدقيقة 13 تقريبًا، صافح هونولد طفلًا من خلال نافذة عند إتمامه المرحلة الأولى.

تألفت المرحلة الثانية من ثمانية "صناديق خيزران" متراصة، يبلغ مجموعها 274 مترًا من التسلق العمودي، لكل منها ميل بزاوية سبع درجات.
 
وقالت زوجته، ساني ماكاندليس، إنه بدا مفعمًا بالحيوية. وأضافت: "هناك طاقة رائعة هنا، وهو يفعل ما يحب".

عندما تجاوز هونولد منتصف الطريق، ارتفع معدل ضربات قلبه إلى حوالي 165 نبضة في الدقيقة. توقف للحظات لتنظيف حذائه وأصابعه، ولاحظ وجود أوساخ وبقايا ألعاب نارية على الواجهة. وعند وصوله إلى الصندوق الثامن بعد حوالي ساعة وخمس دقائق، تأمل في تسلقه متجاوزًا المكاتب المأهولة. قال: "نحن جميعًا نخوض هذه التجربة المجنونة معًا".

شكّلت المرحلة الأخيرة، وهي القمة، تحدياً فريداً. لاحظ المعلقون أن الجزء المتدلي يتطلب قوة بدنية كبيرة في الجزء العلوي من الجسم، وأن الحلقات كانت تحتوي على أماكن محدودة يمكن لهونولد التمسك بها، وأن جزءاً من الهيكل الضيق يستحيل تسلقه مباشرة، مما اضطره إلى الانتقال إلى سلم لم يكن آمناً تماماً.

بعد لحظات من وصوله إلى القمة، احتفل هونولد قائلاً: "رائع! الجو عاصف. إذا كنتم تسمعونني، فأنا ما زلت أراكم، وأنا في غاية الحماس."

واختتم تسلقه بالتقاط صورة سيلفي من قمة تايبيه 101، مختتماً بذلك صعوداً تاريخياً تم إنجازه بسلاسة ودون أي حوادث.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: تبني مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر إنجاز تاريخي وانتصار للحق وصمود السوريين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّع اعلان الميكانيزم إنجاز مرحلة جنوب الليطاني: هل تحوّلت إلى أداة تدخّل سيادي؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القضاء العراقي يؤكد ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية دون تدخل خارجي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز عربي… إماراتية تتسلّق أعلى قمة في القارة القطبية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق الحضرية

إذا كنت

أوسكار

عنكبوت

من بعد

روبرت

بيتان

علوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-01-25
Lebanon24
03:20 | 2026-01-25
Lebanon24
02:41 | 2026-01-25
Lebanon24
01:24 | 2026-01-25
Lebanon24
00:50 | 2026-01-25
Lebanon24
00:25 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24