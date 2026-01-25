تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
Lebanon 24
25-01-2026
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجمع محبو الباندا في
طوكيو
يوم الأحد
لحضور
العرض
العام الأخير لتوأم الباندا "
شياو
شياو" و"لي لي" في حديقة حيوان أوينو، قبل عودتهما إلى
الصين
يوم الثلاثاء، في خطوة ستترك
اليابان
من دون باندا للمرة الأولى منذ نصف قرن، وسط فرص محدودة للحصول على بديل مع تراجع العلاقات بين طوكيو وبكين.
ويحظى التوأم بحشود كبيرة رغم تحديد مدة المشاهدة بدقيقة واحدة فقط داخل منطقة الباندا، حيث ينادي الزوار بأسمائهما ويلتقطون الصور لهما أثناء تناول الخيزران والتجول، بينما تؤكد
بكين
أنها تُعير الباندا للدول لكنها تحتفظ بملكيتها وبملكية صغارها، علماً أن "شياو شياو" و"لي لي" وُلدا في أوينو عام 2021.
ورداً على سؤال حول إرسال باندا جديدة إلى اليابان، قال المتحدث باسم الخارجية
الصينية
غو جياكون: "أعلم أن حيوانات الباندا العملاقة محبوبة لدى الكثيرين في اليابان، ونرحب بزيارة الأصدقاء اليابانيين لها في الصين".
وأرسلت الصين أول باندا إلى اليابان عام 1972 كهدية احتفالاً بتطبيع العلاقات، ثم تحولت لاحقاً إلى نظام التأجير في الثمانينيات مقابل رسوم سنوية مرتبطة بالحفاظ والبحث. وفي أوينو، باتت صور الباندا جزءاً من المشهد التجاري اليومي من الدمى إلى الحلويات والقرطاسية، ما يرفع مخاوف محلية من أثر الغياب، فيما قدّر أستاذ الاقتصاد كاتسوهيرو مياموتو أن غياب الباندا عن الحديقة قد يسبب خسارة سنوية تقارب 20 مليار ين، مع تحذير من اتساع الأثر إذا طال أمده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى منذ 22 عاما.. المغرب يبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ 22 عاما.. المغرب يبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
25/01/2026 12:39:37
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك
Lebanon 24
مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك
25/01/2026 12:39:37
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
Lebanon 24
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
25/01/2026 12:39:37
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا فللمرة الأولى منذ العام 1969 تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني
Lebanon 24
سلام: انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا فللمرة الأولى منذ العام 1969 تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني
25/01/2026 12:39:37
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الأحد
الصينية
باسم ال
طوكيو
العرض
أم ال
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
04:22 | 2026-01-25
25/01/2026 04:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
Lebanon 24
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
03:20 | 2026-01-25
25/01/2026 03:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
02:41 | 2026-01-25
25/01/2026 02:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:50 | 2026-01-25
25/01/2026 12:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
00:40 | 2026-01-25
25/01/2026 12:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:22 | 2026-01-25
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
03:20 | 2026-01-25
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
02:41 | 2026-01-25
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
00:50 | 2026-01-25
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:40 | 2026-01-25
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
00:25 | 2026-01-25
برجك اليوم
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24