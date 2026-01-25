تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا

Lebanon 24
25-01-2026 | 01:24
A-
A+
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجمع محبو الباندا في طوكيو يوم الأحد لحضور العرض العام الأخير لتوأم الباندا "شياو شياو" و"لي لي" في حديقة حيوان أوينو، قبل عودتهما إلى الصين يوم الثلاثاء، في خطوة ستترك اليابان من دون باندا للمرة الأولى منذ نصف قرن، وسط فرص محدودة للحصول على بديل مع تراجع العلاقات بين طوكيو وبكين.

ويحظى التوأم بحشود كبيرة رغم تحديد مدة المشاهدة بدقيقة واحدة فقط داخل منطقة الباندا، حيث ينادي الزوار بأسمائهما ويلتقطون الصور لهما أثناء تناول الخيزران والتجول، بينما تؤكد بكين أنها تُعير الباندا للدول لكنها تحتفظ بملكيتها وبملكية صغارها، علماً أن "شياو شياو" و"لي لي" وُلدا في أوينو عام 2021.

ورداً على سؤال حول إرسال باندا جديدة إلى اليابان، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون: "أعلم أن حيوانات الباندا العملاقة محبوبة لدى الكثيرين في اليابان، ونرحب بزيارة الأصدقاء اليابانيين لها في الصين".

وأرسلت الصين أول باندا إلى اليابان عام 1972 كهدية احتفالاً بتطبيع العلاقات، ثم تحولت لاحقاً إلى نظام التأجير في الثمانينيات مقابل رسوم سنوية مرتبطة بالحفاظ والبحث. وفي أوينو، باتت صور الباندا جزءاً من المشهد التجاري اليومي من الدمى إلى الحلويات والقرطاسية، ما يرفع مخاوف محلية من أثر الغياب، فيما قدّر أستاذ الاقتصاد كاتسوهيرو مياموتو أن غياب الباندا عن الحديقة قد يسبب خسارة سنوية تقارب 20 مليار ين، مع تحذير من اتساع الأثر إذا طال أمده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى منذ 22 عاما.. المغرب يبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا فللمرة الأولى منذ العام 1969 تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

الصينية

باسم ال

طوكيو

العرض

أم ال

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-01-25
Lebanon24
03:20 | 2026-01-25
Lebanon24
02:41 | 2026-01-25
Lebanon24
00:50 | 2026-01-25
Lebanon24
00:40 | 2026-01-25
Lebanon24
00:25 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24