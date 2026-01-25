تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
Lebanon 24
25-01-2026
|
03:20
أكدت عائلة صبي أسترالي يبلغ 12 عاماً، السبت، وفاته متأثراً بإصابته إثر هجوم سمكة قرش في
ميناء سيدني
، حسب
نيويورك
بوست.
وكان نيكو أنتيك يصارع من أجل حياته منذ 18 كانون الثاني، عندما تعرض للهجوم أثناء السباحة في موقع معروف للقفز من المنحدرات يُدعى "جامب روك" قرب "شاطئ القرش" في ضاحية فوكلوز شرق سيدني، قبل أن تعلن عائلته وفاته يوم السبت.
وقال والداه، لورينا وخوان، في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن، ننعي إليكم وفاة ابننا نيكو"، مضيفين أنه كان "فتىً سعيداً وودوداً ورياضياً" و"يتمتع بروح طيبة وكريمة"، مؤكّدين أنه سيبقى في ذاكرتهم "دائماً مفعماً بالحيوية".
وشكرت العائلة المسعفين الأوائل والطاقم الطبي في مستشفى سيدني للأطفال في راندويك على جهودهم، إضافة إلى أفراد المجتمع على الدعم. كما أشير إلى أن حملة تبرعات عبر "GoFundMe" أطلقها صديق للعائلة جمعت أكثر من 266 ألف دولار حتى مساء السبت.
وبحسب الشرطة، وقع الهجوم قرابة الساعة 4:20 مساءً يوم 18 كانون الثاني، بعد أن قفز الصبي من حافة بارتفاع 20 قدماً إلى الماء، وأصيب بجروح بالغة في ساقيه يُعتقد أنها ناجمة عن سمكة قرش كبيرة. وسارع أصدقاؤه الثلاثة إلى سحبه إلى الشاطئ وطلب النجدة، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة.
وبحسب وكالة
رويترز
، يبلغ متوسط هجمات أسماك القرش في
أستراليا
نحو 20 هجمة سنوياً، تقلّ منها الهجمات المميتة عن ثلاث. كما أُغلقت عشرات الشواطئ هذا الأسبوع بعد أربع هجمات خلال أيام قليلة.
مواضيع ذات صلة
أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.. وفاة لاعب كرة قدم عن 34 عامًا في حادث مأسوي
Lebanon 24
أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.. وفاة لاعب كرة قدم عن 34 عامًا في حادث مأسوي
25/01/2026 12:39:44
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال بحادث مأسوي في تركيا
Lebanon 24
وفاة 3 أطفال بحادث مأسوي في تركيا
25/01/2026 12:39:44
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
25/01/2026 12:39:44
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا
Lebanon 24
بالصور: وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا
25/01/2026 12:39:44
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
04:22 | 2026-01-25
25/01/2026 04:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
Lebanon 24
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
02:41 | 2026-01-25
25/01/2026 02:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
01:24 | 2026-01-25
25/01/2026 01:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
Lebanon 24
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:50 | 2026-01-25
25/01/2026 12:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
00:40 | 2026-01-25
25/01/2026 12:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في منوعات
04:22 | 2026-01-25
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
02:41 | 2026-01-25
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
01:24 | 2026-01-25
للمرة الأولى منذ نصف قرن.. اليابان من دون حيوان الباندا
00:50 | 2026-01-25
انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70
00:40 | 2026-01-25
إنجاز تاريخي.. رجل تسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان
00:25 | 2026-01-25
برجك اليوم
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
