هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما

وكان نيكو أنتيك يصارع من أجل حياته منذ 18 كانون الثاني، عندما تعرض للهجوم أثناء السباحة في موقع معروف للقفز من المنحدرات يُدعى "جامب روك" قرب "شاطئ القرش" في ضاحية فوكلوز شرق سيدني، قبل أن تعلن عائلته وفاته يوم السبت.وقال والداه، لورينا وخوان، في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن، ننعي إليكم وفاة ابننا نيكو"، مضيفين أنه كان "فتىً سعيداً وودوداً ورياضياً" و"يتمتع بروح طيبة وكريمة"، مؤكّدين أنه سيبقى في ذاكرتهم "دائماً مفعماً بالحيوية".وشكرت العائلة المسعفين الأوائل والطاقم الطبي في مستشفى سيدني للأطفال في راندويك على جهودهم، إضافة إلى أفراد المجتمع على الدعم. كما أشير إلى أن حملة تبرعات عبر "GoFundMe" أطلقها صديق للعائلة جمعت أكثر من 266 ألف دولار حتى مساء السبت.وبحسب الشرطة، وقع الهجوم قرابة الساعة 4:20 مساءً يوم 18 كانون الثاني، بعد أن قفز الصبي من حافة بارتفاع 20 قدماً إلى الماء، وأصيب بجروح بالغة في ساقيه يُعتقد أنها ناجمة عن سمكة قرش كبيرة. وسارع أصدقاؤه الثلاثة إلى سحبه إلى الشاطئ وطلب النجدة، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة.وبحسب وكالة ، يبلغ متوسط هجمات أسماك القرش في نحو 20 هجمة سنوياً، تقلّ منها الهجمات المميتة عن ثلاث. كما أُغلقت عشرات الشواطئ هذا الأسبوع بعد أربع هجمات خلال أيام قليلة.