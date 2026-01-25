تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:20
A-
A+
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما
هاجمه القرش.. وفاة مأسوية لابن 12 عاما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت عائلة صبي أسترالي يبلغ 12 عاماً، السبت، وفاته متأثراً بإصابته إثر هجوم سمكة قرش في ميناء سيدني، حسب نيويورك بوست.

وكان نيكو أنتيك يصارع من أجل حياته منذ 18 كانون الثاني، عندما تعرض للهجوم أثناء السباحة في موقع معروف للقفز من المنحدرات يُدعى "جامب روك" قرب "شاطئ القرش" في ضاحية فوكلوز شرق سيدني، قبل أن تعلن عائلته وفاته يوم السبت.
"بقلوب يعتصرها الحزن نعلن وفاة ابننا نيكو"، هذا ما قاله والدا نيكو، لورينا وخوان، في بيان.

وقال والداه، لورينا وخوان، في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن، ننعي إليكم وفاة ابننا نيكو"، مضيفين أنه كان "فتىً سعيداً وودوداً ورياضياً" و"يتمتع بروح طيبة وكريمة"، مؤكّدين أنه سيبقى في ذاكرتهم "دائماً مفعماً بالحيوية".

وشكرت العائلة المسعفين الأوائل والطاقم الطبي في مستشفى سيدني للأطفال في راندويك على جهودهم، إضافة إلى أفراد المجتمع على الدعم. كما أشير إلى أن حملة تبرعات عبر "GoFundMe" أطلقها صديق للعائلة جمعت أكثر من 266 ألف دولار حتى مساء السبت.

وبحسب الشرطة، وقع الهجوم قرابة الساعة 4:20 مساءً يوم 18 كانون الثاني، بعد أن قفز الصبي من حافة بارتفاع 20 قدماً إلى الماء، وأصيب بجروح بالغة في ساقيه يُعتقد أنها ناجمة عن سمكة قرش كبيرة. وسارع أصدقاؤه الثلاثة إلى سحبه إلى الشاطئ وطلب النجدة، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة.

وبحسب وكالة رويترز، يبلغ متوسط هجمات أسماك القرش في أستراليا نحو 20 هجمة سنوياً، تقلّ منها الهجمات المميتة عن ثلاث. كما أُغلقت عشرات الشواطئ هذا الأسبوع بعد أربع هجمات خلال أيام قليلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.. وفاة لاعب كرة قدم عن 34 عامًا في حادث مأسوي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 3 أطفال بحادث مأسوي في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة رويتر

ميناء سيدني

أستراليا

نيويورك

رويترز

رياضي

رياض

دويك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-01-25
Lebanon24
02:41 | 2026-01-25
Lebanon24
01:24 | 2026-01-25
Lebanon24
00:50 | 2026-01-25
Lebanon24
00:40 | 2026-01-25
Lebanon24
00:25 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24