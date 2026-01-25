حريق كل 18 دقيقة.. بلاغات الإطفاء تكسر حاجز الـ 27 ألفاً في تركيا

سجلت مدينة إسطنبول خلال عام 2025 أرقاماً صادمة في معدلات الحرائق، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية عن اندلاع حريق في المدينة كل **18 دقيقة و54 ثانية**، ما يضع في أكبر حواضر تحت ضغط مستمر.



وأفادت صحيفة " صباح" التركية، الأحد، بأن تلقت على مدار العام الماضي 27 ألفاً و820 بلاغاً عن حوادث حريق. وأظهرت البيانات أن الإهمال والسلوك كانا المتهم الأول في هذه الأزمات، حيث تسبب الاستخدام الخاطئ للسجائر، وأعواد الثقاب، والمواقد المتروكة دون مراقبة، في وقوع 7931 حادثاً، وهو ما يعادل 28.5% من إجمالي الحرائق.



وأشارت إدارة إطفاء بلدية إسطنبول الكبرى إلى أن "أعقاب السجائر" والولاعات وعبث الأطفال بالنار لا تزال تمثل عوامل خطورة شديدة، مؤكدة أن السلوكيات اليومية البسيطة تحولت إلى مصدر قلق بالغ يهدد السلامة الحضرية في المدينة المكتظة.





