جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

مشهد استثنائي.. جاموس ينجو من فكي تمساح بعد صراع عنيف (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:24
مشهد استثنائي.. جاموس ينجو من فكي تمساح بعد صراع عنيف (فيديو)
مشهد استثنائي.. جاموس ينجو من فكي تمساح بعد صراع عنيف (فيديو) photos 0
في مشهد استثنائي من الحياة البرية الأفريقية، وثّق فيديو صراعًا عنيفًا بين تمساح وجاموس ضخم داخل أحد المنتزهات الطبيعية في زيمبابوي، انتهى بنجاة الجاموس بعد مواجهة محتدمة داخل المياه.

أظهر الفيديو، الذي التقطه مرشد رحلات السفاري لازاروس ماسيريك بوبوتا، 37 عامًا، لحظة هجوم التمساح المفاجئ على الجاموس قرب ضفة النهر، حيث انقضّ عليه وأطبق فكيه على رأسه محاولًا جرّه إلى الماء.

وأشار بوبوتا، الذي يعمل في الإرشاد السياحي منذ أكثر من عشر سنوات، إلى أن الهجوم يعكس سلوكًا طبيعيًا للتمساح في البرية، رغم المخاطر والتوتر الكبير المصاحب له.

أبانت اللقطات مقاومة الجاموس الشديدة داخل المياه، حيث شكلت قرونه حاجزًا حال دون تمكن التمساح من السيطرة عليه أو ابتلاعه بسبب حجمه الكبير. وبعد دقائق من الصراع، تمكن الجاموس من الإفلات والعودة إلى اليابسة سالمًا.

ووصف بوبوتا المشهد بأنه "دراما طبيعية وتجربة سفاري حقيقية"، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات نادرة لكنها تترك أثرًا لا يُنسى لدى المشاهدين.

يُذكر أن تمساح النيل من أخطر المفترسات في أفريقيا، وينتشر في دول الجنوب الأفريقي، ويشتهر بحجمه وقوته الكبيرتين. ورغم اعتماده بشكل رئيسي على الأسماك، فإنه قد يهاجم حيوانات كبيرة، ما يجعله من أكثر الزواحف فتكًا في البرية.


