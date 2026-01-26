تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
في مصر.. خلافات قديمة تتحول إلى حادثة مميتة
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:11
كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب تعرض شقيقه للتعدي من قبل بعض الأشخاص، ما أسفر عن وفاته بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول
العامرية
بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول مالك ورشة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعني في
الصدر
، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله متأثرًا بإصابته.
وتوصلت التحريات إلى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وأربعة أشخاص، لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى تعدي المتهمين عليه بالضرب مستخدمين سلاحًا أبيض، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة أودت بحياته.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط مرتكبي الواقعة، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. (اليوم السابع)
