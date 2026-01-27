سأله عن دينه.. ثم قتله هو وكلبه

قُتل رجل مسلح في ولاية برصاص الشرطة، بعدما اتهمته السلطات بطعن رجل وكلب الضحية قرب متجر "SS Quickstop Grocer" في منطقة باركلاند، وذلك بعد لحظات من سؤاله الضحية عن الدين الذي يتبعه.



وبحسب مكتب شرطة ، وقع الحادث قبيل الساعة "6:30" صباحًا ، حين اتصل رجل برقم "911" للإبلاغ عن تعرضه للطعن على يد شخص مجهول. وعند وصول الضباط، كان الضحية وكلبه في "حالة خطيرة"، وفق ما ورد في بيان الشرطة.



وقالت السلطات إن الضحية أفاد بأن رجلاً مجهولاً اقترب منه وسأله عن دينه، وإنه عندما أجابه وتحدث عن كونه "مسيحيًا" تعرض للهجوم والطعن هو وكلبه. وقبل نقله إلى المستشفى، قدّم الضحية وصفًا للمشتبه به، ما دفع الشرطة إلى تمشيط المنطقة لعدة ساعات.



ونُقل كلب الضحية لاحقًا إلى مستشفى بيطري محلي وأُجريت له عملية جراحية بشكل فوري. وبعد نحو ساعتين، رصد أحد النواب المشتبه به في محيط "800" من شارع "112"، ولاحقه أثناء فراره خلف منزل قريب. وأضافت التقارير أن المشتبه به "المسلح" تقدم باتجاه رجال الشرطة، فأطلقوا النار عليه، قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.



ولم تُكشف حتى الآن حالة الضحية والكلب. (فوكس نيوز)

