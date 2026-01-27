تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سأله عن دينه.. ثم قتله هو وكلبه

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:05
A-
A+
سأله عن دينه.. ثم قتله هو وكلبه
سأله عن دينه.. ثم قتله هو وكلبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل رجل مسلح في ولاية واشنطن برصاص الشرطة، بعدما اتهمته السلطات بطعن رجل وكلب الضحية قرب متجر "SS Quickstop Grocer" في منطقة باركلاند، وذلك بعد لحظات من سؤاله الضحية عن الدين الذي يتبعه.

وبحسب مكتب شرطة مقاطعة بيرس، وقع الحادث قبيل الساعة "6:30" صباحًا يوم الأحد، حين اتصل رجل برقم "911" للإبلاغ عن تعرضه للطعن على يد شخص مجهول. وعند وصول الضباط، كان الضحية وكلبه في "حالة خطيرة"، وفق ما ورد في بيان الشرطة.

وقالت السلطات إن الضحية أفاد بأن رجلاً مجهولاً اقترب منه وسأله عن دينه، وإنه عندما أجابه وتحدث عن كونه "مسيحيًا" تعرض للهجوم والطعن هو وكلبه. وقبل نقله إلى المستشفى، قدّم الضحية وصفًا للمشتبه به، ما دفع الشرطة إلى تمشيط المنطقة لعدة ساعات.

ونُقل كلب الضحية لاحقًا إلى مستشفى بيطري محلي وأُجريت له عملية جراحية بشكل فوري. وبعد نحو ساعتين، رصد أحد النواب المشتبه به في محيط "800" من شارع "112"، ولاحقه أثناء فراره خلف منزل قريب. وأضافت التقارير أن المشتبه به "المسلح" تقدم باتجاه رجال الشرطة، فأطلقوا النار عليه، قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

ولم تُكشف حتى الآن حالة الضحية والكلب. (فوكس نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام أسترالية: 10 قتلى في الهجوم بمدينة سيدني
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية: ندين بشدة القتل الوحشي للمتظاهرين في إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتخاذها قرارا جريئا.. دينا الشربيني تسأل الجمهور عن رأيه! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة بيرس

فوكس نيوز

يوم الأحد

واشنطن

مسيحي

بيرس

فوكس

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-27
Lebanon24
23:28 | 2026-01-26
Lebanon24
22:18 | 2026-01-26
Lebanon24
15:11 | 2026-01-26
Lebanon24
12:08 | 2026-01-26
Lebanon24
09:18 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24