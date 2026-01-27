تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
Lebanon 24
27-01-2026
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت صورة لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما لوحظ تغطيته لكاميرا الهاتف بشريط لاصق.
ويُعتقد أن هذا الإجراء خطوة أمنية تهدف إلى منع التجسس، أو تسجيل المحادثات، أو التقاط صور غير مصرح بها في المناطق الحساسة. وقد أدى انتشار الصورة إلى تفسيرات متعددة، حيث أشار خبراء إلى أن هذه الممارسة تمثل إجراءً وقائياً لتقليل خطر المراقبة الرقمية والأنشطة التجسسية المحتملة.
وأعادت خطوة
نتنياهو
تسليط الضوء على أهمية حماية الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين، وهو أسلوب لجأ إليه كبار السياسيين سابقاً. كما تصاعد
النقاش
العام حول الأمن الرقمي، والمخاطر المرتبطة بتسرب المعلومات عبر الهواتف الذكية، والتهديدات التي تواجه الخصوصية في العصر الرقمي.
