تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)

Lebanon 24
27-01-2026 | 04:57
A-
A+
شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما لوحظ تغطيته لكاميرا الهاتف بشريط لاصق.

ويُعتقد أن هذا الإجراء خطوة أمنية تهدف إلى منع التجسس، أو تسجيل المحادثات، أو التقاط صور غير مصرح بها في المناطق الحساسة. وقد أدى انتشار الصورة إلى تفسيرات متعددة، حيث أشار خبراء إلى أن هذه الممارسة تمثل إجراءً وقائياً لتقليل خطر المراقبة الرقمية والأنشطة التجسسية المحتملة.

وأعادت خطوة نتنياهو تسليط الضوء على أهمية حماية الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين، وهو أسلوب لجأ إليه كبار السياسيين سابقاً. كما تصاعد النقاش العام حول الأمن الرقمي، والمخاطر المرتبطة بتسرب المعلومات عبر الهواتف الذكية، والتهديدات التي تواجه الخصوصية في العصر الرقمي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هدم مقبرة أحمد شوقي يثير جدلاً واسعاً في القاهرة… والسلطات توضح
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 14:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

إسرائيل

بنيامين

النقاش

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-01-27
Lebanon24
05:41 | 2026-01-27
Lebanon24
02:52 | 2026-01-27
Lebanon24
02:05 | 2026-01-27
Lebanon24
23:28 | 2026-01-26
Lebanon24
22:18 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24