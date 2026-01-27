"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)

أثارت صورة لرئيس الوزراء وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما لوحظ تغطيته لكاميرا الهاتف بشريط لاصق.ويُعتقد أن هذا الإجراء خطوة أمنية تهدف إلى منع التجسس، أو تسجيل المحادثات، أو التقاط صور غير مصرح بها في المناطق الحساسة. وقد أدى انتشار الصورة إلى تفسيرات متعددة، حيث أشار خبراء إلى أن هذه الممارسة تمثل إجراءً وقائياً لتقليل خطر المراقبة الرقمية والأنشطة التجسسية المحتملة.وأعادت خطوة تسليط الضوء على أهمية حماية الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين، وهو أسلوب لجأ إليه كبار السياسيين سابقاً. كما تصاعد العام حول الأمن الرقمي، والمخاطر المرتبطة بتسرب المعلومات عبر الهواتف الذكية، والتهديدات التي تواجه الخصوصية في العصر الرقمي.