منوعات
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
Lebanon 24
28-01-2026
|
12:11
photos
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإسكندرية، استكمال جلسة محاكمة المتهم قاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء علي يد زوجها.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بيقام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها لاعبة جودو، بأن بيت النية علي قتلها فاستهل سلاحة الناري من خزينته الخاصة ممسكا اياه بعزم وراحت المحني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده ، فاطبق بكلتا يدية بعنقها مبتغيا الخلاص منها الا انها نازعته وهرعت الي شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق
بالا
لصراخاتها ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وامطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثه اصاباتها التي اودت بحياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة
التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته. (اليوم السابع)
