تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
جريمة مأساوية تهز الجزائر.. أب يقتل ابنته داخل المنزل
Lebanon 24
28-01-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزّت ولاية الشلف غرب
الجزائر
العاصمة، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم أب في العقد الخامس من عمره على ذبح ابنته البالغة من العمر 16 عامًا، تلميذة في المرحلة الثانوية، داخل مسكن العائلة ببلدية سيدي عكاشة.
وأفادت السلطات المحلية أن الأب سلم نفسه طواعية بعد ارتكاب الجريمة، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن دوافع الواقعة وظروفها، ونُقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكشفت التحريات الأولية، مدعومة بشهادات من أفراد العائلة، أن الجاني معروف بسلوكه العنيف والمتكرر تجاه أبنائه، فيما أشار ناشطون ومنظمات حقوقية إلى أن شقيق الجاني يقبع في السجن منذ العام الماضي بتهمة قتل زوجته، ما يعكس بيئة أسرية مثقلة بالعنف والممارسات الخطيرة.
وأكدت صفحة "TBD" النسوية ومنظمات حقوقية أخرى أن الجريمة لم تكن حدثًا منفردًا، بل جاءت نتيجة سلسلة طويلة من العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية ووالدتها على يد الأب، مشيرة إلى أن الفتاة حاولت سابقًا التقدم بشكوى رسمية للسلطات المحلية ضد والدها، لكن ذلك لم يمنع وقوع المأساة.
وتشير إحصاءات مجموعة "فمنيسيد الجزائر" لعام 2025 إلى تسجيل نحو 38 جريمة قتل استهدفت نساء، غالبًا في سياق عنف أسري، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة وتزايد انتشارها داخل الأسر الجزائرية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
29/01/2026 01:50:10
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
29/01/2026 01:50:10
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
Lebanon 24
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
29/01/2026 01:50:10
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية في حارة حريك.. أنهى حياته على شرفة منزله
Lebanon 24
حادثة مأساوية في حارة حريك.. أنهى حياته على شرفة منزله
29/01/2026 01:50:10
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزائري
ارم نيوز
الظاهر
سي ال
مارس
زايد
لايت
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
Lebanon 24
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
12:11 | 2026-01-28
28/01/2026 12:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مُثير للجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ
Lebanon 24
قرار مُثير للجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ
10:22 | 2026-01-28
28/01/2026 10:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان
09:49 | 2026-01-28
28/01/2026 09:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق غابات ومنازل من دون كهرباء... إليكم ما تشهده أستراليا لليوم الخامس
Lebanon 24
حرائق غابات ومنازل من دون كهرباء... إليكم ما تشهده أستراليا لليوم الخامس
08:57 | 2026-01-28
28/01/2026 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر كبيرة... كويكب قد يضرب القمر في هذا التاريخ!
Lebanon 24
مخاطر كبيرة... كويكب قد يضرب القمر في هذا التاريخ!
08:20 | 2026-01-28
28/01/2026 08:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:11 | 2026-01-28
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
10:22 | 2026-01-28
قرار مُثير للجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ
09:49 | 2026-01-28
قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان
08:57 | 2026-01-28
حرائق غابات ومنازل من دون كهرباء... إليكم ما تشهده أستراليا لليوم الخامس
08:20 | 2026-01-28
مخاطر كبيرة... كويكب قد يضرب القمر في هذا التاريخ!
05:47 | 2026-01-28
في روسيا... اندلاع حريق كبير في مصنع سابق لـ"فولكسفاغن"
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24