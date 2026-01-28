جريمة مأساوية تهز الجزائر.. أب يقتل ابنته داخل المنزل

هزّت ولاية الشلف غرب العاصمة، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم أب في العقد الخامس من عمره على ذبح ابنته البالغة من العمر 16 عامًا، تلميذة في المرحلة الثانوية، داخل مسكن العائلة ببلدية سيدي عكاشة.



وأفادت السلطات المحلية أن الأب سلم نفسه طواعية بعد ارتكاب الجريمة، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن دوافع الواقعة وظروفها، ونُقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي لاستكمال الإجراءات القانونية.





وكشفت التحريات الأولية، مدعومة بشهادات من أفراد العائلة، أن الجاني معروف بسلوكه العنيف والمتكرر تجاه أبنائه، فيما أشار ناشطون ومنظمات حقوقية إلى أن شقيق الجاني يقبع في السجن منذ العام الماضي بتهمة قتل زوجته، ما يعكس بيئة أسرية مثقلة بالعنف والممارسات الخطيرة.



وأكدت صفحة "TBD" النسوية ومنظمات حقوقية أخرى أن الجريمة لم تكن حدثًا منفردًا، بل جاءت نتيجة سلسلة طويلة من العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية ووالدتها على يد الأب، مشيرة إلى أن الفتاة حاولت سابقًا التقدم بشكوى رسمية للسلطات المحلية ضد والدها، لكن ذلك لم يمنع وقوع المأساة.



وتشير إحصاءات مجموعة "فمنيسيد الجزائر" لعام 2025 إلى تسجيل نحو 38 جريمة قتل استهدفت نساء، غالبًا في سياق عنف أسري، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة وتزايد انتشارها داخل الأسر الجزائرية. (ارم نيوز)



