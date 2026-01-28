ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة

في ، ضرب ضخم منطقة ساربال السياحية في سونامارج يوم الثلاثاء الماضي حيث اندفعت كتل ثلجية هائلة من المنحدرات الجبلية نحو المباني السكنية والفنادق القريبة.



وقع الانهيار مساءً حيث رصدت كاميرات المراقبة اللحظة التي غطت فيها موجة الثلوج المباني في المنطقة، ودمر الانهيار منازل ومركبات في مساره، وأكد المسؤولون عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات.



وأصدرت في جامو وكشمير يوم الاثنين الماضي تحذيراً من انهيارات جليدية عالية الخطورة في 11 منطقة، شمل تحذيراً بدرجة خطر عالية للمناطق التي تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر في مقاطعة غاندربال.



وكان تساقط الثلوج الكثيف قد تسبب يوم الثلاثاء في إغلاق الوطني الرابط بين جامو وسريناغار، كما ألغت إدارة مطار سريناغار الدولي جميع رحلاتها البالغة 58 رحلة مجدولة. أوضحت السلطات أن تراكم الثلوج جعل المدرج غير آمن للاستخدام.





