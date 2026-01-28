تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
منوعات
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
28-01-2026
|
23:47
A-
A+
A+
A-
في
ولاية كشمير
الهندية
، ضرب
انهيار جليدي
ضخم منطقة ساربال السياحية في سونامارج يوم الثلاثاء الماضي حيث اندفعت كتل ثلجية هائلة من المنحدرات الجبلية نحو المباني السكنية والفنادق القريبة.
وقع الانهيار مساءً حيث رصدت كاميرات المراقبة اللحظة التي غطت فيها موجة الثلوج المباني في المنطقة، ودمر الانهيار منازل ومركبات في مساره، وأكد المسؤولون عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات.
وأصدرت
هيئة إدارة الكوارث
في جامو وكشمير يوم الاثنين الماضي تحذيراً من انهيارات جليدية عالية الخطورة في 11 منطقة، شمل تحذيراً بدرجة خطر عالية للمناطق التي تتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر في مقاطعة غاندربال.
وكان تساقط الثلوج الكثيف قد تسبب يوم الثلاثاء في إغلاق
الطريق السريع
الوطني الرابط بين جامو وسريناغار، كما ألغت إدارة مطار سريناغار الدولي جميع رحلاتها البالغة 58 رحلة مجدولة. أوضحت السلطات أن تراكم الثلوج جعل المدرج غير آمن للاستخدام.
هيئة إدارة الكوارث
إدارة الكوارث
الطريق السريع
انهيار جليدي
ولاية كشمير
الهندية
الكوارث
الهندي
