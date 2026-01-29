تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن

Lebanon 24
29-01-2026 | 04:09
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن photos 0
تسببت الفيضانات التي تجتاح موزمبيق في ظهور تماسيح داخل المدن والمناطق المغمورة بالمياه، ما أدى إلى تسجيل 3 وفيات على الأقل، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وحذّرت السلطات سكان مدينة شاي شاي، عاصمة إقليم غزة جنوب البلاد، من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات واستمرار عمليات إجلاء السكان إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.

وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية خلال الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس والمرافق الصحية.

وذكرت السلطات في موزمبيق أن ثلاث وفيات من أصل 13 حالة وفاة مسجلة جراء الفيضانات كانت نتيجة هجمات التماسيح.

