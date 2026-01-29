لسبب غير متوقع.. قتل زوجته المصابة بالسرطان!

وأقرّ الزوج، رستم تيكر (71 عاماً)، خلال التحقيقات بأن الدافع للجريمة كان غضبه من زوجته "إيزادية" التي عادت من المستشفى لدخول الشقة بحذائها رغم أنه كان قد انتهى لتوه من تنظيفها، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.كانت الضحية تعاني من مرض السرطان في العمود الفقري منذ سبع سنوات، وقد عادت من المستشفى للعلاج في يوم الحادث. وبعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوج الانتحار لكن المسدس لم يعمل، فاتصل بمركز الطوارئ واعترف بفعلته.يواجه الزوج الآن تهمة القتل العمد مع توقع صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه. وأشار أبناء الزوجين إلى أن الجريمة كانت تتويجاً لسنوات من العنف الذي مارسه الأب ضد الأم المريضة. (ارم)