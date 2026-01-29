تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
لسبب غير متوقع.. قتل زوجته المصابة بالسرطان!
Lebanon 24
29-01-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحقيقات
النيابة العامة
التركية
عن تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في محافظة إزمير تشرين الأول الماضي، حيث أقدم زوج على إطلاق النار على رأس زوجته المريضة بالسرطان بسبب دخولها المنزل وهي ترتدي حذاءها.
وأقرّ الزوج، رستم تيكر (71 عاماً)، خلال التحقيقات بأن الدافع للجريمة كان غضبه من زوجته "إيزادية" التي عادت من المستشفى لدخول الشقة بحذائها رغم أنه كان قد انتهى لتوه من تنظيفها، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.
كانت الضحية تعاني من مرض السرطان في العمود الفقري منذ سبع سنوات، وقد عادت من المستشفى للعلاج في يوم الحادث. وبعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوج الانتحار لكن المسدس لم يعمل، فاتصل بمركز الطوارئ واعترف بفعلته.
يواجه الزوج الآن تهمة القتل العمد مع توقع صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه. وأشار أبناء الزوجين إلى أن الجريمة كانت تتويجاً لسنوات من العنف الذي مارسه الأب ضد الأم المريضة. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف
Lebanon 24
لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف
29/01/2026 18:00:53
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
29/01/2026 18:00:53
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن المؤبد لصياد قتل زوجته عمدًا في مصر
Lebanon 24
السجن المؤبد لصياد قتل زوجته عمدًا في مصر
29/01/2026 18:00:53
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. سوري قتل زوجته وهرب
Lebanon 24
في عكار.. سوري قتل زوجته وهرب
29/01/2026 18:00:53
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
مركز الطوارئ
سنوات من
النيابة
التركية
التركي
المري
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك
Lebanon 24
الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك
09:23 | 2026-01-29
29/01/2026 09:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
Lebanon 24
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
08:50 | 2026-01-29
29/01/2026 08:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن
Lebanon 24
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن
04:09 | 2026-01-29
29/01/2026 04:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
03:53 | 2026-01-29
29/01/2026 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
28/01/2026 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
09:23 | 2026-01-29
الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك
08:50 | 2026-01-29
في دولة عربية.. مختل عقلي أنهى حياة طفل
04:09 | 2026-01-29
فيضانات موزمبيق تدفع التماسيح إلى المدن
03:53 | 2026-01-29
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
23:47 | 2026-01-28
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:00 | 2026-01-28
برجك اليوم
فيديو
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
10:07 | 2026-01-29
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 18:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24