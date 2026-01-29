تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

لسبب غير متوقع.. قتل زوجته المصابة بالسرطان!

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:44
لسبب غير متوقع.. قتل زوجته المصابة بالسرطان!
كشفت تحقيقات النيابة العامة التركية عن تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في محافظة إزمير تشرين الأول الماضي، حيث أقدم زوج على إطلاق النار على رأس زوجته المريضة بالسرطان بسبب دخولها المنزل وهي ترتدي حذاءها.

وأقرّ الزوج، رستم تيكر (71 عاماً)، خلال التحقيقات بأن الدافع للجريمة كان غضبه من زوجته "إيزادية" التي عادت من المستشفى لدخول الشقة بحذائها رغم أنه كان قد انتهى لتوه من تنظيفها، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.

كانت الضحية تعاني من مرض السرطان في العمود الفقري منذ سبع سنوات، وقد عادت من المستشفى للعلاج في يوم الحادث. وبعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوج الانتحار لكن المسدس لم يعمل، فاتصل بمركز الطوارئ واعترف بفعلته.

يواجه الزوج الآن تهمة القتل العمد مع توقع صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه. وأشار أبناء الزوجين إلى أن الجريمة كانت تتويجاً لسنوات من العنف الذي مارسه الأب ضد الأم المريضة. (ارم)
